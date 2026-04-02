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連假前逛好市多！他警告家長「注意這隻龍」　一票秒懂：玩心理戰

▲▼ 好市多 。（圖／記者施怡妏攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者施怡妏攝）

記者周亭瑋／綜合報導

清明連假與兒童節將至，美式賣場好市多（Costco）再度掀起採購熱潮。一名家長發文驚呼，連假前夕的好市多簡直人山人海，原本打算採買掃墓用品，沒想到孩子們被賣場展示的「機械恐龍」吸走目光，甚至上演討價還價大戲，他也忍不住示警，「近期要去採購的家長務必做好心理準備！」

連假前夕人潮炸裂！　他示警：躲開玩具區

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網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」提到，「每次只要是連假前，好市多真的沒有一條走道是空的，這次帶小朋友們來買掃墓要用的東西，結果全部都被玩具吸引，後來想想...對齁兒童節也是一樣的時間。」

原PO忍不住說道，「只能說近期要去好市多採購的人，可以注意一下現在正在展示的機械恐龍，今天逛到玩具區的，都跑去跟爸爸媽媽討價還價了。」

一票家長秒懂：帶小朋友去要玩心理戰

對此，網友們紛紛回應，「連假前去逛好市多真的是戰爭」、「從上周開始就是一堆人了，排試吃最煎熬」、「人多的時候，帶小朋友去好市多就是要玩心理戰」、「連假ing的時候更恐怖」。

另外，不少家長秒懂直呼，「差點都忘了清明跟兒童節差不多時間」、「每次都要聲東擊西躲開玩具區，不然根本走不掉」、「原來恐龍是滑行車？我們家小朋友看到都不想走了」、「那個恐龍真的可以坐？看起來有一點危險」。

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