虎尾科大攜手上銀科技　打造智慧製造人才基地

▲虎科大校長張信良與上銀科技董事長卓文恒聯手籌設人才培育中心，深化產學合作布局。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

在產業升級與人才競逐加速的趨勢下，產學合作再添新據點。國立虎尾科技大學與上銀科技攜手成立「HIWIN NFU智慧製造研發暨人才培育中心」，並於4月1日舉行揭牌儀式，由校長張信良與董事長卓文恒共同主持，蔡榮捷、陳怡帆等人到場見證，象徵智慧製造人才培育邁入新階段。

此次合作由上銀科技投入5,000萬元經費，並規劃長達10年的合作藍圖，每年持續挹注資源，與國立虎尾科技大學共同打造貼近產業現場的實作場域。中心採「產官學共創」模式，整合政府資源、企業技術與學界能量，從研發、教學到人才培育形成一體化平台，回應智慧製造產業對高階技術人才的迫切需求。

走進中心，從精密零組件展示到機器人應用場域一字排開，呈現完整技術鏈。校方表示，未來將透過研究合作、技術交流與共同開課，讓教學內容緊貼產業脈動，並導入最新製造技術，強化學生實作經驗與即戰力。張信良指出，中心成立不僅是設備升級，更代表教育模式的轉型，從傳統課堂走向系統化、場域化與實戰化，打造從學習到就業、從技能培養到創新研發的完整培育鏈。

卓文恒則表示，企業角色不應只是「用人」，更應主動投入「育人」。透過與國立虎尾科技大學合作，期望建立最貼近產業需求的學習環境，讓學生從元件、系統到整體應用都能全面掌握，未來成為引領台灣智慧製造的重要力量。

從政策角度觀察，蔡榮捷指出，此一中心正是跨領域工程整合人才的培育基地，與國家產業政策方向高度契合。面對全球競爭，關鍵在於培養「懂技術、會整合、敢創新」的人才，而虎科大已逐步從單一技術培育，邁向跨域整合能力的養成，具備示範意義。

事實上，雙方合作早有基礎。自2012年起，國立虎尾科技大學已與上銀科技於機械相關系所展開長期產學合作，迄今開設逾25個專班、培育近700名學生，年留任率達七成，展現穩定的人才銜接成果。未來，中心也將設立機器手臂證照與認證專區，結合業師授課、專題研究與企業參訪，深化學生技術能力；同時開放高中職參訪與體驗，向下扎根技職教育，讓更多年輕學子提前接觸智慧製造領域。

▲虎科大校長張信良、上銀科技董事長卓文恒代表雙方簽署合作，行政院政務顧問蔡榮捷、行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長陳怡帆與高工職友校代表蒞臨見證。（圖／記者游瓊華翻攝）