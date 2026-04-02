S級偶像打詐！素還真本尊現身　2支爆笑「限定版布袋戲」釋出

記者許權毅／台中報導

台中市大雅警分局打詐請出超大咖明星，是霹靂布袋戲「S級偶像」素還真，今日由霹靂布袋戲團隊到分局，操偶師還請出非複製布偶的「本尊」到場，同時釋出2支與警方合作的限定短片，內容有趣又充滿霹靂風格，相當吸睛。

▲霹靂布袋戲中的人氣角色素還真（團隊本尊）今日到大雅警分局宣導。（圖／記者許權毅攝）



大雅分局說，本次為了創新防詐宣導，攜手台灣經典文化「霹靂布袋戲」，邀請人氣角色「素還真」跨界合作拍攝防詐影片，以生動有趣的劇情提醒民眾識破詐騙陷阱。團隊特地前往大雅知名信仰中心「永興宮」取景拍攝，讓武林英雄與地方文化同框，也展現警方打擊犯罪與文化創意結合的全新宣導方式。

▲▼霹靂布袋戲跟大雅警方合作，打詐影片十分用心。（圖／記者許權毅攝）



警方指出，這波創新防詐影片內容，以目前詐騙案件高居前三名其中兩種手法「網路購物詐騙」及「假投資詐騙」為主軸設計劇情。今日邀請「素還真」現身記者會，讓大家近距離體驗布袋戲操偶魅力，也讓傳統藝術成為宣導識詐的重要橋梁。

這次警方與霹靂布袋戲聯手製作的2部防詐影片，內容包含反派角色「蔭屍人」出獄後仍不死心，妄想成為「詐騙之王」，於是改以「假投資」手法重操舊業行騙。然而他萬萬沒想到「素還真」早已潛入詐騙集團蒐證，最終成功揭穿詐騙套路，協助警方將其逮捕歸案，內容相當有趣。

大雅警分局長施永昭表示，近年常見詐騙手法中「假投資詐騙」往往透過網路名人推薦或社群平台投資群組，標榜「高獲利、穩賺不賠」，誘使民眾投入資金。面對任何高報酬投資資訊務必保持警覺，先查證官方網站與公司資訊真偽，切勿輕信不明投資管道。 若對投資資訊有疑問，可撥打 165反詐騙諮詢專線進行查證，多一分詢問、少一分損失，避免辛苦積蓄落入詐騙集團手中。