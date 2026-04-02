慈濟南投環保防災勇士賽登場　前10名晉級者將挑戰決賽

▲第五屆慈濟南投環保防災勇士賽登場。（圖／慈濟基金會提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

第五屆「南投縣市盃環保防災勇士PK賽」上周末登場，吸引67校、194名學生參賽，結合數位競賽深化環保防災教育、培養學生行動力與永續素養，最後由僑建國小汪志霖、嘉和國小李智勳、嘉和國小陳禹成獲前三名，前十名將晉級代表南投縣於4月12日赴台北市角逐國際盃總決賽。

本次賽事於3月28日在慈濟南投聯絡處舉辦，開幕典禮由南投縣教育處副處長吳美玲、慈濟慈善事業基金會副執行長熊士民分別致詞勉勵，縣府消防局長陳興傑、環保局副局長林隆儒、衛生局科長謝敏惠與各國小參賽學校校長都出席參與。





吳美玲表示，感謝慈濟基金會舉辦本項競賽，藉由數位化的學習平台深化學生的環保防災素養，也希望能落實在日常活當中，並加以宣導讓更多人知道環保愛地球的重要；熊士民表示，環保防災勇士電競比賽屬社會公益活動，減碳減塑淨零永續也是社會責任，感謝各校老師用心指導，並將各種環保防災知識化為行動。





慈濟也與縣府衛生局、環保局、消防局、社會及勞動局與教育處在會場外設置宣導闖關的攤位，提供防災、防毒、愛健康、兒少保護資訊、緊急救護等進行宣導與體驗，同時舉辦「校長感恩茶會」，邀集各校校長、師長及慈濟代表探討「推動校園深耕與永續發展素養」，並安排人文飄香、品茗交流與環保教育成果分享，期盼透過對話與交流，攜手為校園永續教育寫下新的篇章。