朱政騏涉共諜案遭起訴　蔣萬安諷：民進黨整天抗中保台結果有共諜

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨台北市議員參選人朱政騏涉嫌拍攝機敏資料供予中國，台北地檢署今（2日）依違反《國安法》起訴，並求處5年以上有期徒刑。民進黨台北市黨部稍早召開臨時執委會、評委會討論處置方式，朱政騏也親自出席。黨部主委張茂楠表示，經執委會、評委會一致通過，決議予以除名、開除黨員，並強調民進黨對黨員涉及到國家安全法的共諜案零容忍，他們深惡痛絕，引以為恥。台北市長蔣萬安對此狠酸，整天喊抗中保台，結果有共諜的就是民進黨。

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）

張茂楠稍早表示，朱政騏涉及共諜案違反《國安法》，台北市黨部今日火速召開執委、評委會議，要對台灣安全、國防安全做重大宣示，所以對於黨員涉及到《國家安全法》的共諜案是零容忍的，經執委會一致決議，建議予以除名、開除黨籍之後再轉送評委會。

張茂楠說，評委會也一次通過，大家無異議要開除黨籍、予以除名，今日民進黨台北市黨部做出最嚴厲的處分，他們深惡痛絕，對於從政同志涉及到國安法、共諜案引以為恥，大家都非常的難過。他強調，希望各界能夠了解，民進黨絕對站在台灣安全的角度上，不容許從政黨員有任何涉及到國安、共諜案的例子存在，今日的處理方式就是將朱政騏予以除名、開除黨籍，這是今天所做的會議報告。

蔣萬安下午出席育兒期間減少工時不減薪企業拜會後受訪諷刺，整天喊抗中保台，結果有共諜的就是民進黨。至於傳出民進黨將派不分區立委沈伯洋參選台北市長，蔣萬安僅回應，自己專注在市政。