8個月密集訓練　雲林打造高階救護戰力

▲雲林縣高級救護技術員訓練開訓。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為提升到院前緊急救護量能、守護縣民生命安全，雲林縣消防局自3月23日起展開為期1296小時、約8個月的高級救護技術員（TP）專業訓練，並於4月2日上午在臺大醫院雲林分院斗六院區舉行開訓典禮，由縣長張麗善親自主持，宣示持續強化緊急救護體系的決心。

消防局指出，目前雲林縣已有81名高級救護技術員，加上受訓中的24人，總數達105人，外勤TP占比提升至21%；隨著專業人力逐步到位，院外心跳停止（OHCA）患者存活率亦同步提升至23%，顯示緊急救護體系已逐步展現成效。

縣府表示，近年持續投入資源優化救護體系，不僅更新救護車與醫療裝備，更將培育高級救護技術員列為重要施政目標，編列千萬元經費，由雲林縣消防局規劃自辦專業訓練，強化第一線人員在重大創傷與緊急病患處置上的即時應變能力，爭取黃金救援時間。

此次訓練共計42名學員參與，其中18人來自嘉義縣、市消防局，透過跨縣市合作交流，提升整體救護專業。課程由具備豐富訓練經驗的臺大醫院體系負責規劃與授課，並由臺大醫院雲林分院整合優質師資與臨床資源，強化學員實務操作與臨場判斷能力。

張麗善在開訓典禮中表示，感謝醫療體系全力支援，讓訓練內容更趨完整與專業，期盼透過此次培訓，未來每個鄉鎮市都能配置高級救護技術員，讓縣民在第一時間即能獲得妥適處置，提升整體醫療銜接效率。

林文山也指出，受訓學員完成訓練後，將回到各分隊擔任種子教官，不僅提升個人救護能力，也將肩負培訓同仁的責任，帶動整體救護品質提升。隨著高級救護技術員人數增加，並結合醫療指導醫師的線上即時支援，可望讓患者在送醫前即獲得更完整的醫療處置，進一步提高存活機率。

▲縣長張麗善主持開訓典禮，宣示提升救護量能。（圖／記者游瓊華翻攝）