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淡江大橋5月通車　公路局設「安全諮詢小組」全面體檢

▲▼淡江大橋。（圖／公路局提供）

▲淡江大橋預定5月12日通車。（圖／公路局提供）

記者李姿慧／台北報導

淡江大橋預定5月12日正式通車，為確保通車後交通運作與橋梁安全，交通部公路局成立「淡江大橋通車安全諮詢小組」，邀集交通管理、防災應變、結構安全與工程品質等領域專家學者，針對通車前潛在需注意事項進行整體盤點，並檢視相關整備作業，為淡江大橋安全把關。

公路局指出，淡江大橋為全球跨距最大的單塔不對稱斜張橋，未來通車後將連結淡水與八里地區，成為區域重要交通路線，亦可能帶來新增車流與觀光人潮。考量通車初期交通狀況，加上橋梁結構型式特殊，相關單位針對交通管理、防災應變、結構安全及營運維護等面向，先行盤點可能情境並進行整備，以及就通車初期可能面臨的狀況及因應方式提出建議。

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公路局說明，小組作業分為三個階段進行，第一階段為整體盤點通車初期可能需注意事項；第二階段針對交通疏導、防災應變與緊急處置、結構安全監測，以及工程品質與設施功能等議題分組討論；第三階段彙整各組意見，作為後續調整與精進通車前整備及初期管理機制的依據。

公路局表示，淡江大橋各項工程與勘驗作業仍依進度辦理，並依規定進行安全驗證與通車前準備。透過專家諮詢小組的參與，提前盤點並納入專業建議，期能在正式通車前，把各項可能潛在必須注意考量的情境想得更周全、準備的更完善，讓淡江大橋的完工品質如期如質，通車後營運管理更完善。

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