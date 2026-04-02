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陽明交大師生自製火箭升空！26秒衝上2.8公里　打造台灣太空人才「一條龍」

▲2025 Asfaloth Launch-2 火箭與團隊合影。 。（圖／陽明交大太空所提供）▲Asfaloth火箭點火瞬間，引擎噴出強烈火焰與白煙，在旭海海岸邊準備脫離發射架，畫面震撼。照片來源: 國家太空中心提供。▲發射前夕倒數期間，ARRC指揮室內團隊成員全神貫注盯著螢幕監控數據。照片來源: 國家太空中心提供。

▲Asfaloth火箭點火瞬間，引擎噴出強烈火焰與白煙，在旭海海岸邊準備脫離發射架。(圖/ 國家太空中心提供)

【台北訊】2025年10月清晨，屏東旭海，一枚長達6.2公尺的探空火箭點火升空，在短短26秒內爬升至約2.8公里高空。不同於一般發射任務，這枚火箭的設計與製作，來自一群學生之手。

這是陽明交通大學太空科學與工程研究所師生團隊打造的火箭「Asfaloth」。從設計、製造到整合測試，全程由學生參與完成。對學生而言，這不只是一次發射，更是一次從零到一的實戰學習。▲2025 Asfaloth Launch-2 火箭與團隊合影。 。（圖／陽明交大太空所提供）▲Asfaloth火箭點火瞬間，引擎噴出強烈火焰與白煙，在旭海海岸邊準備脫離發射架，畫面震撼。照片來源: 國家太空中心提供。▲發射前夕倒數期間，ARRC指揮室內團隊成員全神貫注盯著螢幕監控數據。照片來源: 國家太空中心提供。

▲發射前夕倒數期間，ARRC指揮室內團隊成員全神貫注盯著螢幕監控數據。(圖／國家太空中心提供)

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太空所所長廖英皓表示，「從一張白紙開始，設計、製作、整合、測試，最後真的飛起來，那個過程才是最有價值的。」他指出，學生站在海邊，看著親手打造的火箭升空，是教科書無法取代的學習經驗。

除了國內實作，陽明交大學生也在國際舞台展現實力。火箭團隊「Formosan Fox」曾赴美參加Spaceport America Cup，與來自32國、上百支隊伍競爭，成功將火箭送上3,000公尺高空並完成回收；碩士生楊曜鴻也入選國家太空中心青年人才計畫，代表台灣參與亞太太空論壇。

太空所於2023年成立，其背景正是台灣太空產業快速發展下的人才缺口。廖英皓直言，台灣在半導體、通訊與材料領域具備優勢，但「真正缺的是能從頭到尾完成太空任務的系統型人才」。▲2025 Asfaloth Launch-2 火箭與團隊合影。 。（圖／陽明交大太空所提供）▲Asfaloth火箭點火瞬間，引擎噴出強烈火焰與白煙，在旭海海岸邊準備脫離發射架，畫面震撼。照片來源: 國家太空中心提供。▲發射前夕倒數期間，ARRC指揮室內團隊成員全神貫注盯著螢幕監控數據。照片來源: 國家太空中心提供。

▲陽明交大師生團隊與Asfaloth火箭合影。(圖／ 國家太空中心提供）

因此太空所的課程設計強調「做中學」，不僅有理論課程，更要求學生實際完成任務。從「系統工程導論」建立基礎，到「太空系統整合」實際執行任務，學生必須親手完成從任務定義到發射的完整流程。近兩年，學生打造的探空火箭甚至成為台灣盃火箭競賽的引擎模板。

陽明交大機械系主任劉耀先也指出，機械領域已從傳統工具機發展至航太與AI，「太空其實是機械、電子、通訊與熱流的終極整合」，而這正是交大長年累積的強項。

隨著政府將太空列為六大核心戰略產業之一，國家太空中心升格為行政法人，台灣太空產業鏈逐漸成形。廖英皓認為，「未來十年是黃金期」，從衛星、通訊到地面應用，都需要大量跨領域人才。

不過，他也坦言，培養人才仍需更多資源支持。目前太空所已推動支持計畫，投入設備、教學環境與獎助學金，降低學生進入門檻。

「我們希望每一筆資源都回到學生身上，讓他們有機會完成夢想。」廖英皓說，這不只是培育學生，更是在為台灣建立一支能長期作戰的「太空國家隊」。

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