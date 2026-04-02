全國首創　竹市推「青年AI數位工具補助」最高6千元

▲新竹市政府領先全國推出「AI領航青年數位工具補助計畫」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 ／新竹報導

人工智慧(AI)時代來臨，為鼓勵青年接軌數位科技浪潮，新竹市政府領先全國推出「AI領航青年數位工具補助計畫」，提供設籍新竹市18至40歲青年訂閱AI影音創作與數位工具，一般青年每人每年最高補助新臺幣3千元，低收或中低收入戶青年最高補助6千元。新竹市長高虹安表示，協助降低青年學習AI的門檻與工具成本，強化數位應用能力，打造竹市成為青年數位創意與科技人才的重要基地。

高虹安表示，新竹市作為科技首都，持續以前瞻思維推動智慧治理，青年更是城市發展的關鍵力量。今(115)年市府以「青年舞台、青年補助、青年品牌」三大主軸推動青年政策，全面聚焦數位轉型、多元發展與生活支持。此次創全國之先推出AI工具補助，鼓勵青年將AI科技實際應用於影像創作、影音編輯及數位內容生產，透過「做中學」培養實戰能力，提升數位競爭力，讓青年不只跟上AI浪潮，更能站上時代前端。

勞青處長吳達偉表示，青年是數位創新的核心力量，市府鼓勵青年依自身需求選用合適的AI工具，投入影音創作與數位內容發展，培養跨域整合與創新能力。未來也將持續整合資源推動青年數位培力，協助青年在數位時代中發揮創意潛力，讓新竹市成為兼具科技實力與創意能量的青年城市。

青發中心表示，此次「AI領航青年數位工具補助計畫」涵蓋通用型、影像類、辦公類及學習類等多元工具，歡迎符合資格的青年踴躍申請。相關資訊及申請文件請至新竹市青年發展中心官網查詢( https://youthhsinchu.hccg.gov.tw/youth/app/artwebsite?module=artwebsite&id=64&serno=null )。