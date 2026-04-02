陸軍士官助逮失聯移工　警方親致謝：展現軍警協力維護治安精神

▲陸軍269旅助警方逮捕失聯移工。左起依序為吳旻倫、田仲麟及莊宏翊。（圖／陸軍提供）

記者蘇靖宸／台北報導

陸軍269旅聯兵三營3名士官昨協助桃園市警方圍捕3名印尼籍失聯移工，龜山分局坪頂派出所蔡姓所長今（2日）日到營區致謝，並表示國軍官兵見義勇為，充分展現軍警協力維護社會治安精神。陸軍也讚揚士兵們展現國軍官兵臨機應變與主動作為。

龜山警分局指出，坪頂派出所員警於昨晚9時20分許在龜山區復興街附近，員警巡邏察覺一輛賓士轎車形跡可疑，且乘客神色慌張，員警示意停車受檢時，結果車內3乘客隨即跳車逃逸，員警呼叫現場支援警力到場，隨即展開追緝；當時現場有陸軍269旅官兵行經，聽聞員警呼叫主動加入圍捕，迅速將3人制伏。

陸軍今則進一步說，269旅聯兵三營上士田仲麟、下士吳旻倫及下士莊宏翊等3人，昨晚收假返回金龍營區大門時，見桃園市政府警察局龜山分局坪頂派出所員警追捕逃逸外勞，隨即主動上前協助；同時，哨長陳俊宏中士見狀，立即回報警衛排長林振鈺上士，迅速集合警衛排人員投入支援，協助實施交通管制與圍捕作業，最終順利協助警方查獲3名逃逸移工，展現國軍官兵臨機應變與主動作為。

陸軍也說，坪頂派出所蔡所長今日前往營區致贈感謝狀時表示，國軍官兵見義勇為、即時投入協助，充分展現軍警協力維護社會治安之精神，不僅有效強化執法能量，更彰顯軍警一家、守望相助的良好典範，為社會注入安定力量。

▼蔡姓所長頒發感謝狀。（圖／陸軍提供）