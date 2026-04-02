朱政騏涉共諜案暗指黨內鬥爭？　王世堅子弟兵：我是新人不熟派系

記者詹詠淇／台北報導

原先贏得民進黨台北市議員初選的朱政騏因涉共諜案，遭民進黨火速開除黨籍，議員提名席次也確定不會提名朱政騏。是否由落選頭賴俊翰遞補？台北市黨部主委張茂楠今（2日）表示，朱政騏確定不予提名，之後是否由民調順位遞補，由中央決定。賴俊翰受訪時則說，他也在等黨中央決定，再看後續如何安排。至於遭朱政騏隱射黨內鬥爭部分，賴俊翰說，自己是新人不清楚，對黨內派系也不熟悉。

▲王世堅子弟兵賴俊翰。（圖／記者陳煥丞攝）

朱政騏因涉嫌在在2022年擔任當時立委何志偉的助理時，偷拍工作上取得的機密文件，以手機傳送給中國統戰單位外圍組織，事後取人民幣2萬元，台北地檢署2日依違反《國安法》洩密罪嫌將朱政騏提起公訴，並具體求處5年以上有期徒刑。民進黨火速開鍘，議員參選資格將報中執會不予提名，並開除其黨籍。至於議員提名席次是否由落選頭賴俊翰遞補？台北市黨部主委張茂楠表示，遞補是由中央決策，非我權責，但朱政騏確定不予提名，之後是否由民調順位遞補，由中央決定。

賴俊翰下午受訪時也表示，尊重司法調查，他也在等待黨中央這邊的最後決定，再看後續如何安排。原先他規劃在本週拆除看板，目前已暫緩停止。至於是否要再做一次民調，賴俊翰認為，就比較勞民傷財，尊重黨中央決定，他除了跑行程會接觸到另一位擬參選人李立聖外，私底下沒有任何聯繫。

針對因助理費案遭黨停權的陳怡君可能脫黨參選，賴俊翰坦言，陳怡君也是新人參選蠻大的變數，後續還要看她這邊的動態。

有關朱政騏涉共諜案，賴俊翰說，這部分他沒有得到消息，但國家安全沒有灰色地帶，希望從政人員要秉持自己的基本立場，國家安全的立場一定要秉持住。朱政騏涉入共諜案這件事蠻突然也蠻意外的，自己跟他在這次初選期間跑了1、2年，中間都沒聽過任何這種消息出來。

至於朱政騏稱，感覺刻意阻擋提名的動作，「我覺得也不能說沒有」，賴俊翰表示，這個他就不清楚，「因為我是新人，所以黨內派系我本來就不是那麼的熟悉」。