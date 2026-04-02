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竹市擴大補助老舊大樓消防設備　補助再升級強化居住安全

▲新竹市消防局持續推動「提升老舊大樓公共安全方案」。（圖／新竹市政府提供）。

▲新竹市消防局持續推動「提升老舊大樓公共安全方案」。（圖／新竹市政府提供）。

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為提升老舊大樓火災防範能力，新竹市消防局持續推動「提升老舊大樓公共安全方案」，鼓勵住戶主動改善公共安全設施不足之處。今(115)年度進一步擴大補助範圍，並於今(2)日舉辦記者會，由新竹市長高虹安與消防局長李世恭一同出席，並前往龍群世家一期及麗法苑社區簽署補助核定書，展現市府強化居住安全的決心。

高虹安表示，守護公共安全是市政工作的首要任務。市府團隊長期推動老舊大樓公共安全設施維修補助計畫，並持續依實務需求滾動檢討補助項目與金額。自113年起升級為「擴大補助對象並提供連動式住警器」，去(114)年更率先全國推動「全額補助老舊大樓火警警報及廣播設備維修經費」，執行成果顯著，已逐步改善部分老舊大樓的火警安全疑慮。

高虹安說明，為持續鼓勵住戶改善公共安全設施，今年再擴大補助範圍，新增室內消防栓、自動撒水設備、泡沫滅火設備、消防專用蓄水池及緊急電源等5項，連同既有的標示設備、緊急照明設備、火警自動警報設備、緊急廣播設備及滅火器等5項，合計共10項消防設備。同時，亦將老舊大樓防火門納入補助項目，全面強化建築防火安全。每棟大樓消防設備維修最高補助50萬元，透過實質經費挹注，減輕住戶負擔，提升改善意願與整體居住安全。

消防局表示，根據《消防法》第6條規定，住戶有設置並維護消防安全設備的責任。此次補助計畫以84年6月27日前取得使用執照、且樓層在六樓以上之老舊大樓為對象，並須符合相關資格條件，包括已依《公寓大廈管理條例》完成管理組織報備，及辦理消防安全設備檢修申報。本補助專案秉持「緊急優先、越舊越先」原則，鼓勵社區住戶踴躍參與，積極成立自主管理組織，提升整體防災意識與行動力，攜手打造安全、安心且宜居的生活環境。

此外，檢修申報中所列的設備缺失，除市府補助10項消防設備項目外，其餘消防設備的缺失部分，社區仍須與合格的消防廠商簽訂工程契約，並檢附消防安全設備維修估價單及施工進度表等相關文件，方符合申請補助的資格。

消防局說明，自「補助老舊大樓維修消防設備及防火避難設施」政策推動以來，截至去年，全市累計完成351棟建築的「3燈2器」施作，並有227棟完成消防設備檢修申報；另火警警報及緊急廣播設備維修已補助完成13棟。在防火門更新部分，共完成修繕351件防火門、1,346件門弓器、377件推桿、59件鉸鏈，以及657處孔洞修復，並輔導89處社區成立管理委員會，各項目合計補助金額達到5,615萬元，整體計畫推動成效顯著，有效強化老舊大樓消防安全機能。

都發處表示，新竹市轄內仍有不少老舊大樓之防火門因年久失修或缺損，若發生火警，恐導致火勢迅速延燒，濃煙亦可能沿樓梯間擴散至各樓層，影響住戶避難逃生安全。為強化建築防火區劃功能，市府亦針對老舊大樓「防火門」設置專案補助，協助社區辦理修繕與更新作業，提升整體防災能力。

消防局說明，新竹市產業密集、住宅密度高，對公共安全與防災韌性的要求相對更高。為提升防災宣導成效，消防局開發3項互動式防災教學程式，並於今日活動現場進行操作展示。內容包括防災常識教學，協助民眾了解居家火災潛在風險並學習應變要領；火災案例體驗與測驗程式，透過360度環景模擬火災現場，強化臨場感並傳遞火災調查相關知識；以及防災常識快問快答程式，讓民眾在互動遊戲中輕鬆學習防災觀念。歡迎民眾透過新竹通APP或至消防局官方網站體驗相關內容，持續充實自我防災知能，提升整體防災應變能力。

消防局提醒，六樓以上老舊大樓如有消防設備缺失，應儘速向消防局各大隊或局本部提出申請。市府將安排實地勘查，並積極輔導住戶改善相關缺失，透過市府與市民攜手合作，共同打造安全宜居的安居科技城。

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