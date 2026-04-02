竹市府暑期工讀釋103職缺　報名至4/19

▲竹市府暑期工讀釋103職缺。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 ／新竹報導

新竹市政府今(115)年釋出103個暑期工讀名額，即日起開放報名至4月19日，歡迎設籍新竹市且符合資格的青年學生踴躍參與。新竹市長高虹安表示，透過公部門工讀，讓青年朋友提前接觸職場、實際了解政府運作，並累積實務經驗，為未來職涯奠定基礎。

高虹安表示，竹市是一座年輕且充滿活力的城市，市府持續推動「青年活力」施政策略，建構從職涯探索、就業媒合到創業支持的完整體系。她指出，公部門暑期工讀不只是打工，更是培養職場能力與公共素養的重要機會，讓青年在學期間就能強化競爭力，未來順利銜接職場。

勞青處長吳達偉表示，今年暑期工讀面試再次與勞動部勞動力發展署桃竹苗分署新竹就業中心合作，除提供公部門學習機會外，也協助青年接觸企業職缺，拓展職涯方向。工讀期滿後，就業中心將持續提供職涯諮詢與就業輔導，協助青年銜接職場。

青發中心表示，今年工讀期間自7月1日至8月31日，開缺單位包含青年發展中心、產業發展處、都市發展處、警察局、衛生局、文化局、區公所、動物園、動保所及長照中心等37個單位，共招收103名，其中一般生96名、特定對象7名。每日工作8小時，月薪29,500元。採線上報名(請至數位申辦平台申請https://reurl.cc/j6l7DL)。