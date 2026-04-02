兒童節連假去哪玩？基隆「閱讀雨」嘉年華　讓孩子邊玩邊愛上翻書

▲為了迎接兒童節，基隆市政府教育處規劃一系列與閱讀相關活動。（圖／基隆市政府提供，以下同）

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兒童節連假將至，不少家長開始盤算要帶孩子去哪裡放風，除了衝遊樂園、排滿一整天行程，來場親子共讀也是不錯的選擇。基隆市政府教育處精心規劃「2026基隆兒童嘉年華~閱讀雨」，活動將於4月3日、4日在國門廣場熱鬧舉行，現場不只設有閱讀書香攤位，還有各種豐富的動靜節目展演與多種親子互動體驗遊戲，讓孩子在玩樂之間，也能自然接觸書本。

作為4月兒童節系列活動的開場，「2026基隆兒童嘉年華~閱讀雨」把書本搬到戶外場域，規劃多個閱讀主題攤位，家長可以帶著孩子在攤位間穿梭，一起翻閱、挑選喜歡的好書，在陪伴過程中引導孩子對閱讀產生興趣；現場同時安排童心園遊會、DIY手作體驗，並設置12人座的旋轉木馬體驗遊戲區，打造安全、孩童開心且家長安心的兒童遊樂空間，在閱讀之外也能釋放精力。

為期兩天的活動中，舞台區是另一個吸引人潮的焦點，哇哈哈劇團、喜劇魔術與魔幻氣球秀等專業表演團體與學校社團將輪番上陣，透過互動式表演帶動現場氣氛，讓不同年齡層的孩子都能參與其中。

▲「2026基隆兒童嘉年華~閱讀雨」活動為期2天，於國門廣場舉行。

除了兩天的戶外嘉年華，相關活動也延伸至整個4月。自4月13日至30日，基隆全市51所學校圖書館推出「2026基隆書香月」，由各校精選情緒教育（SEL）與永續發展（SDGs）等主題書籍，讓學生在課餘時間也能持續接觸不同議題，從閱讀中學習情緒與永續觀念。

基隆市府致力推動兒童友善的教育政策，如：全市學童免費營養午餐、優化通學步道、打造希望學苑及增置社區共讀站等，持續為孩童打造安全、健康、快樂的學習與成長環境。歡迎全國家長和小朋友走訪基隆，一同參與「2026基隆兒童嘉年華~閱讀雨」和「2026基隆書香月」活動，在基隆留下美好的童年回憶。