巨型紅檜掉落平交道！台鐵區間車煞不住慘撞　貨車駕駛下場曝

▲台鐵區間列車行經二水惠民村平交道撞掉落的巨型紅檜木。（示意圖／翻攝自Google Map.）

記者唐詠絮／彰化報導

一名陳姓駕駛去年載運一塊重達150公斤的紅檜木塊，晚間行經二水鄉惠民村平交道時，未將木塊綑紮牢固，導致脫落在鐵軌上。一輛台鐵區間列車經過，雖然緊急煞車，但仍然撞上木塊，造成列車排障器變形、跳線脫落，嚴重影響火車行駛安全，陳男被依公共危險罪，判處拘役50天，可易科罰金。

依據判決書，該起驚險鐵道車禍發生於2025年11月3日晚上8點19分左右。當時陳男駕駛貨車，從溪州鄉將一塊長約227公分、寬約69公分、重達150公斤的紅檜木塊，要載回住處。

未料行經惠民村平交道時，木塊因為車輛行進間的震動與摩擦而脫落，直接掉在鐵路平交道上。隨後，一輛2921次區間列車行經該處時，施姓司機員雖然立即啟動緊急煞車，但仍撞上木塊，造成列車左側排障器變形、兩條跳線脫落，現場延遲12分鐘開車，所幸沒有人員傷亡。

法院審理認定，陳男身為駕駛人，載運大型物件本就應該注意綑紮牢固，卻疏於防範，導致木塊脫落、火車撞擊受損，依刑法第184條第3項、第1項的過失致生火車往來危險罪，判處拘役50日，並可易科罰金。