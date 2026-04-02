籲立法院速審、寬列總預算　卓榮泰：讓政府有能力因應國內外衝擊

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

今年度中央政府總預算案送至立法院至今已217天，仍未完成審議，但國民黨近期態度鬆動，有意要在10日黨團大會討論後，讓總預算付委審查。行政院長卓榮泰今（2日）喊話，再籲立法院速審今年度中央政府總預算，且要寬列，讓政府有更大能力因應國內外各種衝擊，讓中央及地方政府能同時負擔起對人民的責任。

卓榮泰今在行政院會中指出，4月份已經進入116年度中央政府總預算概算的作業程序，上週院會也通過明年度中央政府的施政方針，因此他再一次請求立法院速審115年度中央政府總預算，3兆350億的中央政府總預算都是跟國家安全、重大建設、經濟發展、科技升級、民生需求以及社會福利相關，實在難以割裂，也不宜分項、分批審查。

卓榮泰提到，因應目前中東情勢，這一年勢必會有更多在原先預料之外的政策與措施，每一項都必須要有國家預算來支持，因此特別再籲請立法院速審，且要寬列今年度中央政府總預算，讓政府有更大能力因應國內外各種衝擊，讓中央及地方政府能同時負擔起對人民的責任。

卓榮泰表示，行政院團隊會秉持「當用則用、該省則省」原則，珍惜每一份來自國人的國家資源，立法院如果近期能夠進行審議中央政府總預算，請各位首長一定要做好萬全準備，爭取時間、全力爭取，審議之後每一項資源、預算、經費，一定要善加使用，這是政府對國人的承諾。