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反擊伊朗封鎖！傳波灣國家考慮「打造新管線」　繞過荷莫茲海峽

▲▼2018 年，沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）的拉斯坦努拉（Ras Tanura）煉油廠與原油碼頭，輸油管線穿過朱艾瑪（Juaymah）儲油槽區。（圖／VCG）

▲2018年，沙烏地阿美石油公司的拉斯坦努拉（Ras Tanura）煉油廠與原油碼頭，輸油管線穿過朱艾瑪（Juaymah）儲油槽區。（圖／VCG）

記者吳美依／綜合報導

《金融時報》報導，面對伊朗可能長期封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的威脅，波斯灣各國正在重新考慮興建另一條輸油管線，繞過這個全球石油運輸命脈，以利繼續出口石油與天然氣。

報導指出，儘管興建石油管線必須耗時多年、成本極高，而且在政治方面非常複雜，但多國官員與業界高層認為，這可能是降低海峽封鎖風險的唯一途徑。

沙烏地「東西向管線」成為關鍵

當前衝突凸顯了沙烏地阿拉伯「東西向輸油管線」的戰略價值。該管線興建於1980年代，長度約1200公里，每日可將700萬桶原油運至紅海港口延布（Yanbu），完全繞開荷莫茲海峽，如今已成最新關鍵運輸通道。

沙國國營石油巨擘沙烏地阿美（Saudi Aramco）執行長納瑟（Amin Nasser）3月向分析師表示，該管線是「我們目前主要利用的運輸路線」。

複製難度高　風險曝光

如今沙烏地正在研究如何透過管線、而非伊朗控制水域出口更多石油，選項包括擴大既有的東西向管線運輸量，或者新建另一條全新管線。不過，先前在該區域修建管線的計畫，多次因成本高昂和複雜性陷入停滯。

▼荷莫茲海峽是全球約1/5石油的運輸要道。（圖／路透）

▲▼ 荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。（圖／路透

大西洋理事會（Atlantic Council）中東計畫資深顧問卡法菲（Maisoon Kafafy）認為，波斯灣地區的氛圍已經改變，「我感覺從假設性階段轉向實際操作。每個人都看著相同的地圖，得出相同的結論。」她表示，最具韌性的選項並非單一條替代管線，而是一整個網絡或廊道，但其難度也最高。

曾參與該建設計畫的黎巴嫩私人企業Cat Group執行長布希（Christopher Bush）估計，現在重新複製一條沙烏地的東西向輸油管線成本至少50億美元。若從伊拉克經約旦、敘利亞或土耳其的跨國路線，成本更將飆升至150億至200億美元。

往南通過阿曼港口的管線將面臨沙漠與堅硬岩石山脈等艱困地形。此外，安全風險還包括伊拉克境內的「大量」未爆彈，以及伊斯蘭國（ISIS）等激進組織。

布希指出，政治挑戰包括由誰營運這條管線並控制流量。若要成立管線網絡，波斯灣各國必須放棄各別政策並共同合作，「調度船隻、裝載貨物、起航運送，一直被視為更便宜、更安全的。」

▼沙烏地阿美石油公司。（圖／路透）

▲沙烏地阿美。（圖／路透）

沙烏地、阿聯可救火？細數其他替代方案

一名波斯灣官員說，另一個選項是重啟由美國主導的「印度-中東-歐洲經濟走廊」（IMEC），但該計畫最初包括一條頗具政治敏感性、經過以色列海法港（Israeli port of Haifa）的管線。

報導指出，短期內最可行的方案，或許是擴大沙烏地東西向管線及阿布達比通往富查伊拉（Fujairah）的既有管線運輸量。

布希認為，沙烏地阿拉伯也可以在紅海沿岸建造更多出口碼頭，包括該國智慧城市「新未來城」（Neom）計畫正在打造的深水港，「我確定他們正在研究這個可能性。」一名能源業資深高層說，阿布達比「一直都有通往富查伊拉的替代管線」，但在荷莫茲海峽長期狀況明朗化之前，不會做出決策。

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