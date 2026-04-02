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快訊／悍女法院內搧律師巴掌嗆殺人5罪起訴　裁定續押

▲▼台中悍女毆打律師被起訴，檢方呼籲勿停止羈押。（圖／ETtoday資料照）

▲林女大鬧台中地院還打律師吳中和巴掌、嗆殺人，今日遭起訴，法院裁定續押。（圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

台中市林女個性兇悍，接連毆打恐嚇多名律師，甚至當眾搧了挺身而出的律師公會理事長吳中和，檢方2日以5罪起訴林女。台中地院下午進行接押庭，法官裁定林女續押。

檢方調查，林女因與親屬間存有民事糾紛，對其親屬於訴訟程序中所委任之律師心生不滿。先前已因傷害傅姓律師、恐嚇聶姓律師，已經經由檢方起訴在案。去年11月又於台中高分院開庭時，無視法官當庭恐嚇高姓律師，並揚言加害其生命，甚至持拖鞋作勢攻擊，已涉犯恐嚇、公然侮辱及違反維持法庭秩序命令等罪嫌。

林女2月至台中地院開庭時，誤認旁聽之吳姓及侯姓律師為記者，心生不滿，不僅持手機拍攝，並於法庭內以較大音量揚言殺人，當晚在臉書公開張貼所攝照片並加以辱罵，涉犯恐嚇及公然侮辱等罪嫌；3月17日，再度至台中地院開庭期間，在庭外走廊見吳姓律師到場，竟公然出手掌摑其左臉並出言辱罵，致吳姓律師受有傷害，涉犯傷害及施強暴公然侮辱等罪嫌，且再度於臉書發文恐嚇殺人。

檢方強調，林女係犯傷害、恐嚇、施強暴公然侮辱、誹謗及法院組織法等罪嫌，提起公訴，另林女短期間內多次實施同類型犯罪，顯見其對法秩序欠缺尊重，建請法院審酌其人身危險性，在未有足以確保不再犯之具體防制措施前，不宜率予停止羈押。

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