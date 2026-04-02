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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

點名民進黨已6人當共諜　趙少康轟「共諜窩」：好意思抹紅在野？

▲朱政騏。（圖／朱政騏提供）

▲朱政騏涉共諜案。（圖／朱政騏提供）

記者郭運興／台北報導

朱政騏涉嫌在2022年擔任當時立委何志偉助理時，偷拍機密文件，以手機傳送給中國統戰單位外圍組織，事後取人民幣2萬元，台北地檢署今（2日）依違反《國安法》洩密罪嫌提起公訴，並具體求處5年以上有期徒刑。稍早，民進黨台北市黨部宣布開除黨籍、予以除名。對此，前中廣董事長趙少康點名，民進黨已6人涉共諜案，「只看到國民黨眼中的刺，卻看不到自己眼中的樑木」，民進黨還好意思抹紅在野？自己就是「共諜窩」，到底還藏了多少共諜在賣台？

趙少康表示，民進黨又一個共諜被抓到，還是剛通過初選，年底將代表民進黨參選台北市議員的「當紅炸子雞」。實在太諷刺了，面對鄭麗文下周將到大陸參訪，民進黨不只不感謝國民黨替兩岸和平努力，還扣上各種紅帽子，結果，民進黨自己就是「共諜窩」。

趙少康表示，這兩年，府院黨頻傳共諜案，副總統辦公室諮議吳尚雨、立法院長游錫堃辦公室助理盛礎纓、外交部長吳釗燮辦公室諮議何仁傑、民進黨新北市議員李余典特助黃取榮、民進黨民主學院前副主任邱世元，到今天，前立委何志偉特助朱政騏都是共諜，民進黨內到底還藏了多少共諜正在賣台？

趙少康指出，今天被起訴的朱政騏，是民進黨台北市黨部執行長，原本即將代表民進黨參選年底中山大同區市議員，這個黨真是提拔共諜不遺餘力啊！只為了少少的2萬人民幣，也就是不到10萬台幣的報酬，就偷拍機敏文件傳給大陸賣台。

趙少康批評，民進黨抹紅在野已經到了神智不清的地步，藍白兩黨為人民看緊荷包，要求依法編列軍公教加薪預算，所以嚴審軍購特別預算、拒審總預算，都可以被民進黨拿來跟習近平掛勾，但是真正敵我意識不清、置國家安全不顧的，就是民進黨。

趙少康提到，自己早說過，只有掌握權力跟資源的「執政黨」，才有本錢賣台，什麼都沒有的在野黨，能拿什麼去賣台？奉勸民進黨好好做一次清黨，否則賴清德可能永遠無法如願訪美，卓榮泰桌上公文也會被老共先看光。

▼趙少康批民進黨。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）

▲▼趙少康批民進黨。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）

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