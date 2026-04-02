塑膠袋之亂燒全台　行政院：高檢署、公平會聯手查緝壟斷哄抬

▲行政院副院長鄭麗君出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

中東戰事未歇，除了衝擊全球能源供給外，連帶導致石化原物料短缺引發「塑膠袋之亂」。對此，行政院副院長鄭麗君今（2日）說，公平會對於業者有立案調查，不過調查標的為「是否有聯合行為」，兩者的調查機制是並行的。另外，塑膠原料或是製品是否有壟斷哄抬行為？鄭麗君說，法務部已啟動物價聯合稽查小組，具體展開稽查，也需要高檢署、地檢署以及地方政府的合作，已經建立通報機制，只要有情資，法務部聯合稽查小組都會出動調查。

針對中油四輕廠提前復工，產能是否能對應塑膠包材原物料缺口？鄭麗君說明，中油產能由6萬噸增產到7.9萬噸，5月份將再增加到9萬噸，這是有評估過產能的缺口，但仍然會關注台塑化減產的部分，目前比較是出口的部分。

鄭麗君指出，持續協調民間業者維繫國內需求所需的產能，穩定國內的上游穩定供應，相關上游產能會確保對應缺口。乙烯的生產需要、輕油的進口，4月進口的船期也都有掌握，後續多元進口也會協助業者進行。

另外，塑膠原料或是製品是否有壟斷哄抬行為？鄭麗君說，法務部已啟動物價聯合稽查小組，具體展開稽查，也需要高檢署、地檢署以及地方政府的合作。她指出，已經建立通報機制，只要有情資，法務部聯合稽查小組都會出動調查。

鄭麗君指出，公平會是對於業者有立案調查，不過調查標的為是否有聯合行為，兩者的調查機制是並行的。要特別強調，法務部已經啟動調查機制，希望杜絕不法囤貨，也因此希望大家能穩定生產、穩定供應，讓民眾能安心買得到民生必要品。

鄭麗君強調，「民眾的生活事就是政府的心上事」，政府絕對不會輕忽民眾的生活物資所需，她跟院長都已責成相關部會，密切關注供應鏈，穩定供應的情況以及價格波動。

鄭麗君說，現在首要就是上游增產，目前已經在進行，之後中油則要穩定製造，這部分也已經在協調了。會全力進行調貨，請經濟部主動聯繫各通路，了解缺貨情況，就現貨進行調貨，務必讓民眾不缺貨，「再次重申行政院的期待，希望各部會的首長要全力以赴」。

另外，鄭麗君也特別請政委陳時中協助督導醫材、民生物資穩定，也請國發會主委葉俊顯督導平穩物價以及供應鏈穩定運作；請政委林明昕在維護市場秩序，以及查察不法哄抬物價跟囤貨部分，協助各部會落實。