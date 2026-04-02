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設備改接強化通訊穩定度　雲林市話「591XXXX」用戶將短暫斷訊

▲市內電話。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲4月8日下午三點整進行大埤鄉交換機改接作業，電話號碼591XXXX，屆時將暫停通訊10~60分鐘。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為強化通訊穩定度並提升整體服務品質，中華電信雲林營運處預定於4月8日（星期三）下午3時，辦理大埤鄉交換設備改接作業。屆時，當地電話號碼「591XXXX」用戶，將出現約10至60分鐘不等的暫時性通訊中斷，業者呼籲民眾提前因應，以降低生活與工作影響。

隨著數位化與行動通訊高度發展，電話與網路早已成為民眾日常生活不可或缺的基礎設施，從家庭聯繫、企業營運到緊急通報，通訊品質的穩定與否，直接關係到使用者權益與公共安全。中華電信指出，此次進行交換機改接作業，主要是因應設備優化與系統更新需求，藉此提升通訊傳輸效率與穩定度，確保未來服務品質更為完善。

根據規劃，本次施工範圍涵蓋雲林縣大埤鄉部分區域，影響對象為使用「591XXXX」市話的用戶。施工期間，電話通訊將暫時中斷，預估最短約10分鐘，最長可能達1小時。業者表示，已事前完成相關準備與測試作業，並安排專業技術人員全程監控，以縮短中斷時間，降低對用戶的衝擊。

中華電信也提醒，施工時段內如有緊急通訊需求，建議可暫時改用行動電話或其他通訊方式因應，並請用戶留意重要來電或提前安排相關事務。未來也將持續推動設備升級與網路優化工程，逐步提升整體服務韌性。

 


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