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延續20年孝心化大愛！　愛心伉儷捐450萬頂規救護車守護台南

▲稅承國與陳麗美伉儷捐贈「稅張玉嬌號IV」救護車，延續20年善行。（記者林東良翻攝，下同）

▲稅承國與陳麗美伉儷捐贈「稅張玉嬌號IV」救護車，延續20年善行。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

一份跨越20年的思念，化作守護生命的力量。善心人士稅承國與陳麗美女士伉儷，2日捐贈價值450萬元的頂規救護車「稅張玉嬌號IV」給台南市政府消防局，並配置於勤務繁重的永華分隊。捐贈儀式於市府舉行，由市長黃偉哲代表受贈，現場氣氛溫馨感人，見證一段將孝道昇華為大愛的動人故事。

▲稅承國與陳麗美伉儷捐贈「稅張玉嬌號IV」救護車，延續20年善行。（記者林東良翻攝，下同）

稅承國伉儷的善行已延續近20年。早在民國95年，兩人便節省母親喪葬費，捐出首輛「稅張玉嬌號I」；其後於2012年捐贈細水霧消防車、2014年再捐「稅張玉嬌號II」，2020年更號召企業資源捐贈「稅張玉嬌號III」至偏遠南化區。如今再以母親之名捐出第4輛救護車，展現「化思親為濟世」的深厚情感與持續行動力。

▲稅承國與陳麗美伉儷捐贈「稅張玉嬌號IV」救護車，延續20年善行。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，稅承國與陳麗美多年來遵循母親遺願，將個人孝心轉化為社會大愛，令人深受感動。此次捐贈的「稅張玉嬌號IV」配備最先進救護設備，不僅提升第一線救護效率，更成為守護市民生命的重要後盾。他也期盼此善舉能發揮拋磚引玉效果，帶動更多社會正向力量投入公益。

▲稅承國與陳麗美伉儷捐贈「稅張玉嬌號IV」救護車，延續20年善行。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長楊宗林指出，「工欲善其事，必先利其器」，永華分隊位處市區核心，救護勤務繁重，此次新車特別配置高單價「自動心肺復甦機」等設備，能在OHCA（到院前心肺功能停止）搶救過程中提供穩定且高品質的CPR按壓，不僅提升急救成功率，也減輕救護人員在車上執行急救時的體力負擔與風險。


市府統計指出，台南自縣市合併後，救護需求逐年攀升，自2022年起救護車出勤件數已連續4年突破10萬件，2025年更達10萬9319件，平均每輛救護車一年出勤近1800次。在高強度勤務下，台南救護績效仍持續提升，顯示公私協力資源投入已發揮實質效益。▲稅承國與陳麗美伉儷捐贈「稅張玉嬌號IV」救護車，延續20年善行。（記者林東良翻攝，下同）

在急救成果方面，台南OHCA急救成功率從2016年的23%，提升至2025年的35.38%；2019年至2025年間成功救回超過3300人，其中逾600人康復出院。此外，在急性心肌梗塞（STEMI）搶救上，全市61輛救護車已全面配置12導程心電圖機，2025年共施作2259人次，成功即時辨識115名患者送醫，大幅提升存活機會。


不僅硬體持續升級，消防局也積極培育專業人才，2020年至2025年間已培育7位「十大傑出救護技術員」，並於114年代表台灣參加亞洲緊急醫療救護協會（AAEMS）競賽勇奪第3名，展現台南救護實力已達國際水準。

▲稅承國與陳麗美伉儷捐贈「稅張玉嬌號IV」救護車，延續20年善行。（記者林東良翻攝，下同）

隨著「稅張玉嬌號IV」正式投入服務，將成為永華分隊最強後盾。黃偉哲再次表達感謝，並強調市府將持續精進救護設備與技術，攜手民間力量，共同守護市民生命安全，讓這座城市更有溫度、更有力量。

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