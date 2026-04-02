用路人注意！4/10台61線彰化段4階段輪流封閉　替代道路曝光

▲西濱彰化段將於4/10日分4階段封閉。（圖／彰化工務段提供）

記者唐詠絮／彰化報導

用路人注意！公路局彰化工務段將於4月10日，針對台61線西濱快速道路彰化段進行路面巡檢作業。當天從上午9點到下午4點，將從178公里到197公里，王功、芳苑、鹿港及福興等4路段分成4階段進行封閉，請當天經過的用路人，務必提前規劃路線，改道通行。

彰化工務段表示，第一階段從上午9點開始，先封閉南下192公里到197公里、王功到芳苑的路段。屆時王功南下入口匝道及芳苑南下出口匝道都會關閉。南下車輛請在王功匝道下台61線，左轉台17線往南，再接台76線，從芳苑匝道回到台61線。

第二階段則是在同區段進行北上車道巡檢，封閉王功到芳苑的北上主線。北上車輛請在197公里芳苑匝道下快速道路，右轉台76線，再左轉台17線，從192公里王功匝道重新匯入台61線繼續北上。

鹿港至福興段 南北雙向接力封閉

第三階段轉往北邊，封閉南下178公里到180公里、鹿港到福興路段。南下車輛請在鹿港匝道下快速道路，改走台61線平面道路往南，再接彰30鄉道，從福興南下入口匝道回到台61線。

第四階段，封閉同一路段的北上車道。北上車輛請在福興匝道下快速道路，走144縣道向東，左轉台17線往北，再從鹿港北上入口匝道回台61線。

公路局提醒，這次封閉是為了確保道路安全，進行例行性巡檢。施工時間從早上9點到下午4點，建議用路人提早出門或改走替代道路，避免行程耽誤。也請大家配合現場交通管制，小心駕駛。最新路況資訊，請留意公路局即時訊息。