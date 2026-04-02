剛過議員初選！朱政騏涉共諜案被除名　「王世堅子弟兵」預計遞補

▲民進黨台北市黨部主委張茂楠。（圖／ETtoday資料照）



記者杜冠霖／台北報導

朱政騏涉嫌在2022年擔任當時立委何志偉的助理時，偷拍工作上取得的機密文件，以手機傳送給中國統戰單位外圍組織，事後獲取人民幣2萬元，台北地檢署2日依違反《國安法》洩密罪嫌將朱政騏提起公訴，並具體求處5年以上有期徒刑。民進黨北市黨部也火速決議開除黨籍。至於議員提名席次，是否由落選頭賴俊翰遞補，北市黨部主委張茂楠表示，朱政騏確定不予提名，之後是否由民調順位遞補，由中央決定。

稍早，民進黨台北市黨部緊急召開會議，朱政騏也到場說明，會後，黨部主委張茂楠表示，對於共諜案引以為恥，執委會一致決議，建議予以除名、開除黨籍之後再轉送評委會，評委會也一次通過，開除黨籍、予以除名。

至於朱政騏也當過黨部副執行長，張茂楠指出，朱政騏先生在擔任黨部副執行長時已經是12年以前，那時候他也不清楚。不過民進黨台北市黨部對於公文的管理是有一定的辦法，絕對不容許說有黨部的密件外流，或者黨部的密件有作為洩露職務以外的這種情形。

張茂楠表示，市黨部管控應該是非常得宜，黨部服務期間應該是沒有資料被竊取，或者是包括個資我們都管理的非常好，任何人要拿到個資都不是容易的事情，所以這方面請大家放心。

媒體也詢問，剛剛會中朱政騏有何反應？張茂楠表示，他的反應心平氣和，他說支持國安法，對共諜案處理方式也沒有意見，不過這個問題還是由他本人回覆。

至於是否影響整體市議員提名期程？張茂楠回應，還好啦，中央黨部會妥善處理，相信黨部會依照相關辦法處理提名，一定會再增加一人，如何取捨就由中央黨部去處理。