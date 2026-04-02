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社會 社會焦點 保障人權

賓士女洗車洗到「碎碎平安」　告加油站求償3.5萬吞敗理由曝

▲▼自動洗車,洗車,機械洗車。（圖／免費圖庫pexels）

▲洗車示意圖，非當事案件。（圖／免費圖庫pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名王姓女子去年開著心愛的「老賓士」去加油站自動洗車，沒想到洗完出來一看，前擋風玻璃竟然裂成「蜘蛛網」，王女氣炸認為是洗車機水柱太強、溫差太大，害她玻璃噴掉，怒告業者求償3.5萬元。不過高雄地院法官認為，這台賓士車齡已超過10年，「身體狀況」本來就有嫌疑，加上實測洗車機水壓正常，最後判王女敗訴。

這起洗車糾紛發生在去年4月，王女駕駛車齡逾10年的賓士愛車，前往加油站體驗自動洗車，本想讓愛車亮麗現身，怎知洗車程序結束後，前擋玻璃竟出現裂痕，且裂痕迅速蔓延。

王女氣炸提告主張，洗車機的高壓水柱力道太猛，加上水溫冷熱劇烈變化，才是導致玻璃破裂的「兇手」，要求業者賠償更換費用3萬5000元。

加油站業者在庭上大呼冤枉，強調洗車機噴頭與車身都保持安全距離，且水流在玻璃上停留時間極短，根本不可能把玻璃「震碎」。業者更反酸，王女的車已經是10年老車，會不會是玻璃本來就有暗傷、老化，才撐不住洗車的壓力？

法官為了釐清真相，特別請工程師到現場實測，發現水壓數值經測量，洗車機運作數據都在安全規範內，加上事發當時是高雄春季，氣溫適中，並無所謂「冰火五重天」的劇烈溫差，而賓士原廠也表示，無法排除是車體本身狀態（老化或舊傷）導致損壞。

法官認為，加油站牆上早已貼出「洗車須知」，盡到提醒車主檢查車況的義務，雖然行車紀錄器拍到玻璃是在洗完後開裂，但王女無法證明洗車設備有瑕疵，單憑「時間點接近」不能賴給業者，因此判決王女求償依據不足敗訴，全案可上訴。

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