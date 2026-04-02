　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

從案例看洩密風險　雲林推動公務機密觀念扎根

▲雲林縣政府舉辦公務機密維護講習，提升同仁保密意識。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣政府舉辦公務機密維護講習，提升同仁保密意識。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

面對資訊流通快速、多元的時代，公務機關如何在效率與保密之間取得平衡，成為治理關鍵。雲林縣政府今（2）日舉辦「公務機密維護與案例分享」專精講習，邀集縣府及所屬一級機關同仁參與，透過法規說明與實務案例解析，強化保密意識與風險辨識能力，期盼在日常行政運作中落實依法行政，維護整體公信力。

本次講習邀請雲林地方檢察署主任檢察官蔡勝浩擔任講座，從過往偵辦的洩密案件切入，剖析常見違規樣態與法律責任，並針對公務執行過程中可能出現的資訊外洩風險逐一說明。課程以案例帶動法規理解，讓參訓人員在具體情境中掌握判斷原則，提升應對能力。

雲林縣政府秘書長曾元煌指出，公務機關在政策規劃與業務執行過程中，涉及大量民眾資料與內部決策資訊，若未妥善管理，恐影響行政效率與社會信任。本次講習除協助同仁釐清權責界線，也強調公文處理與資料提供應依循標準程序，讓保密機制成為制度的一環。他也呼籲各單位主管從制度與流程設計著手，以身作則，讓保密規範落實在每一道行政環節。

在制度推動層面，雲林縣政府政風處處長邢啓春表示，此次講習以「預防」與「觀念扎根」為核心，從機密分級判斷、文件管理到資訊揭露範圍，全面強化同仁對風險源頭的辨識能力。課程亦結合實務情境，說明面對民眾查詢、資料調閱及對外說明時，如何依據權責與規範審慎處理，避免因疏忽而產生洩密疑慮。

邢啓春強調，公務機密維護並非少數人員的責任，而是所有接觸公務資訊者的共同義務。未來將持續規劃相關教育訓練與宣導，讓保密觀念融入日常作業，確保機關運作穩定，並持續累積公共信任。整體而言，在資訊高度流動的環境下，從制度建構到人員意識的培養，公務機關正逐步建立更周延的防護網，讓行政效率與資訊安全得以並行，為公共治理奠定穩固基礎。

▲雲林縣政府舉辦公務機密維護講習，提升同仁保密意識。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲檢察官以實務案例解析洩密風險。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
298 1 2017 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／王柏融雙響砲！第二轟擊中球迷濺血
快訊／台中15歲少年停車場毆打爸媽、弟弟
快訊／澎湖縣長陳光復醒了！
高雄又有老店爆「臭酸春捲」！　業者喊冤
合作過的「3位外國YTR都翻車」！粉絲心疼HOOK：感覺當初
快訊／春捲釀134人中毒　檢方出手直奔正義市場

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

林業署獎勵造林辦法修訂...每公頃最高可領60萬　受理申請至4/30

安平觀音亭觀世音菩薩佛辰日　275桌平安宴逾2千人祝壽

極端氣候稻熱病常態化！玉里鎮防治用藥補助啓跑　每公頃600元

花蓮慈院3醫護獲優秀社會青年　護理部周英芳獲選全國優秀青年

基隆大佛禪院觀音聖誕法會　副市長邱佩琳祈福社會祥和

基隆8旬婦忘帶鑰匙深夜徘徊　警暖心陪伴守護助平安返家

花蓮T-CERT 成果亮眼！已成立4個分隊　考核驗証獲「特優」佳績

歡樂兒童節！富里鄉展開「森林冒險派對」　麥當勞大餐直送校園

配合順天宮清醮！新北龜吼漁夫市集明起休市3天　4/10恢復營業

台南南區衝撞案嫌犯落網　李伯利肯定警力、提智慧治安藍圖

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

黑貓長大還想塞小紙箱　整隻倒頭栽出不來XD

「費嫂」Hanna甜喊「老公我愛你」　緊盯Stuart近況樂見手感火燙

「費嫂」小龍女初體驗　賽前後台練應援超認真！

AKMU秀賢陷低潮「感覺沒未來」 　燦赫邀同居：希望她再次綻放

新北驚傳房屋坍塌！屋頂瓦片陷落...1住戶遭壓受困待援

林業署獎勵造林辦法修訂...每公頃最高可領60萬　受理申請至4/30

安平觀音亭觀世音菩薩佛辰日　275桌平安宴逾2千人祝壽

極端氣候稻熱病常態化！玉里鎮防治用藥補助啓跑　每公頃600元

花蓮慈院3醫護獲優秀社會青年　護理部周英芳獲選全國優秀青年

基隆大佛禪院觀音聖誕法會　副市長邱佩琳祈福社會祥和

基隆8旬婦忘帶鑰匙深夜徘徊　警暖心陪伴守護助平安返家

花蓮T-CERT 成果亮眼！已成立4個分隊　考核驗証獲「特優」佳績

歡樂兒童節！富里鄉展開「森林冒險派對」　麥當勞大餐直送校園

配合順天宮清醮！新北龜吼漁夫市集明起休市3天　4/10恢復營業

台南南區衝撞案嫌犯落網　李伯利肯定警力、提智慧治安藍圖

快訊／王柏融睽違2885天單場雙響　第二轟卻疑擊中右外野球迷濺血

荷莫茲海峽拼解封！油價回跌　日韓股收小紅

伊朗稱：成功轟炸「美軍駐科威特部隊」！　無人機襲擊彈藥庫

不尋常！北京「大規模管制空域40天」　專家剖析背後盤算

伊朗軍方高層又遭斬！情報首長「做不到1年」慘死　死於美以攻擊

快訊／國1嘉義段「拖板車衝出邊坡」　清明收假車潮回堵7km

林業署獎勵造林辦法修訂...每公頃最高可領60萬　受理申請至4/30

「那天爆掉」硬上前女友閨蜜害她遭網暴　惡男判3年7月

回應昔日性騷爭議！陳柏惟：當時道歉非承認指控　而是公眾人物責任

跟著日劇《孤獨的美食家》去旅行！開箱東京隱藏版貴州料理

【下車理論還被咬】開車遇到惡霸鵝攔車　不給過還咬人XD

地方熱門新聞

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

快訊／清晨豪大雨　中橫台8線11K電桿倒樹坍

新制上路　累犯違規駕駛須自費參加矯正班

航空城大道排水工程施工　部分路段改道通行

視察新店五城公墓祭祀服務　侯友宜：持續擴增殯葬量能

毛寶貝走完生命旅程　新北籲飼主完成除戶登記

鄧雨賢家族祖塔　鄧屋雲閣塔慶建塔70週年

新北龜吼漁夫市集明起休市3天　4/10恢復營業

台南南區衝撞案嫌犯落網李伯利肯定警力、提智慧治安藍圖

日本筑波大學赴新北交流　金山漫遊推農村創生國際化

基隆警守護清明連假　議員贈點心表達感謝

基隆8旬婦忘帶鑰匙深夜徘徊　警暖心陪伴助平安返家

《戲說台灣》將三百年山林媽祖信仰搬上螢光幕

獨居男夜半摔落床底求救　屏警循聲救援

更多熱門

相關新聞

藝術宅急便嗨翻兒童月

藝術宅急便嗨翻兒童月

雲林縣政府推出「藝術宅急便」已邁入第4年，今年度提前於4-5月辦理，配合4月兒童節、5月母親節等節慶，以「藝起長大-親子童趣」為主題，策劃多元演出內容，邀請國際級團隊及長期於國外巡演之優秀表演團隊參與，深入雲林各鄉鎮巡演，讓整個雲林都是藝文遊樂場。

雲林良品深耕7年創50億產值

雲林良品深耕7年創50億產值

愛心年菜第7年　雲林送暖助1500戶過好年

愛心年菜第7年　雲林送暖助1500戶過好年

雲林縣文化觀光處長　34歲前空姐謝明璇接任

雲林縣文化觀光處長　34歲前空姐謝明璇接任

雲林新任美女副縣長到位　陳璧君：全力以赴

雲林新任美女副縣長到位　陳璧君：全力以赴

關鍵字：

公務機密保密講習雲林縣政府洩密風險依法行政

讀者迴響

熱門新聞

掃墓驚見《情深深雨濛濛》男星墓碑！ 早已離世15年

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

高雄春捲案134人中毒！攤商遭罰36萬

快訊／大雷雨來了！　轟2縣市

春捲中毒67人　業者拒停業：查錯誰賠

「女戰神」比沈伯洋更適合選台北市長？　網一面倒讚同

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

打不到蚊子　他大推1秘訣：擊中率100%

即／高雄春捲中毒擴大！通報人數飆至67人

新北聯結車失控暴衝撞行人　軀幹斷裂臟器外露亡

金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」本人自嘲：壓壓驚

開除濕機「人不能在同空間？」　台電解答

即／新光三越南西店　運動品牌21歲男員工墜樓亡

《古惑仔》軍師陳耀猝逝「醉酒摔傷腦出血不治」

桃園火舞表演出意外　女演員滑倒遭烈焰纏身

更多

最夯影音

更多
Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷
「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面