從案例看洩密風險　雲林推動公務機密觀念扎根

▲雲林縣政府舉辦公務機密維護講習，提升同仁保密意識。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

面對資訊流通快速、多元的時代，公務機關如何在效率與保密之間取得平衡，成為治理關鍵。雲林縣政府今（2）日舉辦「公務機密維護與案例分享」專精講習，邀集縣府及所屬一級機關同仁參與，透過法規說明與實務案例解析，強化保密意識與風險辨識能力，期盼在日常行政運作中落實依法行政，維護整體公信力。

本次講習邀請雲林地方檢察署主任檢察官蔡勝浩擔任講座，從過往偵辦的洩密案件切入，剖析常見違規樣態與法律責任，並針對公務執行過程中可能出現的資訊外洩風險逐一說明。課程以案例帶動法規理解，讓參訓人員在具體情境中掌握判斷原則，提升應對能力。

雲林縣政府秘書長曾元煌指出，公務機關在政策規劃與業務執行過程中，涉及大量民眾資料與內部決策資訊，若未妥善管理，恐影響行政效率與社會信任。本次講習除協助同仁釐清權責界線，也強調公文處理與資料提供應依循標準程序，讓保密機制成為制度的一環。他也呼籲各單位主管從制度與流程設計著手，以身作則，讓保密規範落實在每一道行政環節。

在制度推動層面，雲林縣政府政風處處長邢啓春表示，此次講習以「預防」與「觀念扎根」為核心，從機密分級判斷、文件管理到資訊揭露範圍，全面強化同仁對風險源頭的辨識能力。課程亦結合實務情境，說明面對民眾查詢、資料調閱及對外說明時，如何依據權責與規範審慎處理，避免因疏忽而產生洩密疑慮。

邢啓春強調，公務機密維護並非少數人員的責任，而是所有接觸公務資訊者的共同義務。未來將持續規劃相關教育訓練與宣導，讓保密觀念融入日常作業，確保機關運作穩定，並持續累積公共信任。整體而言，在資訊高度流動的環境下，從制度建構到人員意識的培養，公務機關正逐步建立更周延的防護網，讓行政效率與資訊安全得以並行，為公共治理奠定穩固基礎。

▲檢察官以實務案例解析洩密風險。（圖／記者游瓊華翻攝）