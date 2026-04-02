因應中東衝突升溫　行政院：大眾運輸、國內航線票價凍漲

▲行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

中東戰事持續升溫，衝擊全球能源供給穩定。行政院副院長鄭麗君今（2日）指出，已要求高鐵、台鐵、捷運、公車、客運票價不調漲，相關機制也會持續到戰爭結束後，目標是要維持到恢復秩序；另外，基於公平原則，國內航線票價亦協調暫緩調整，確保花東、離島民眾權益。

行政院今院會後記者會由副院長鄭麗君召開，除說明戰事爆發月餘以來政府的作為外，也宣布後續的7個因應主軸，針對穩定民生物價方面，原油價格已啟動亞鄰最低價、專案平穩機制，吸收至少60%售價漲幅，力求汽柴油價格緩漲。

此外，民用天然氣不調漲、工業略調整5％，桶裝瓦斯也確定不漲價，電價審議委員會也宣布半年內不調漲電價。關鍵原物料部分，持續維持稅負減免。

針對公共運輸部分，鄭麗君說，交通部已經宣布，高鐵、台鐵、捷運、公車、客運等不漲價，目標是穩定物價，原則上是在中東衝突期間維持不漲價。穩定物價機制也會持續到戰爭結束後，再運作一段時間，目標是要維持到恢復秩序。

鄭麗君表示，交通部的政策是配合穩定物價，這期間會有持續評估，若有變化交通部會對外說明。

另外，國內航線暫緩調整部分，鄭麗君指出，是為了公平，因為台灣本島居民可以使用鐵路或公共客運，但國內航線涉及很多離島、花東居民，為求公平，也非常感謝交通部協調國內航線的附加燃料費暫緩調整，目標是穩定物價為主要目標。