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楊其文上任國表藝董事長　三館總監人事進度曝光

▲▼國家表演藝術中心今（2）日舉行董事長交接典禮，第3屆董事長高志尚交棒給第4屆董事長楊其文。（圖／記者林育綾攝）

▲國家表演藝術中心今（2）日舉行董事長交接典禮，第3屆董事長高志尚交棒給第4屆董事長楊其文。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

國家表演藝術中心今（2）日舉行董事長交接典禮，第3屆董事長高志尚交棒給第4屆董事長楊其文，楊其文提到，三館「已經做得很好」，他不會一上任就推翻，目標是在既有基礎上「做得更好」，必要時再進行調整；至於外界關注的三館總監等關鍵職務人選，他也坦言相關人才「不好找」，又剛好遇到連假，短時間不容易，後續將盡力協調推進。

▲▼國家表演藝術中心董事長交接典禮，第3屆董事長高志尚，交棒給第4屆董事長楊其文。（圖／國家表演藝術中心提供）

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▲國家表演藝術中心第3屆董事長高志尚（左），在文化部長李遠（中）見證下，交棒給第4屆董事長楊其文（右）。（圖／國家表演藝術中心提供）

●楊其文：在既有基礎上做得更好

楊其文表示，國表藝是相當特殊的單位，他在過去8年擔任常務監事期間，觀察前任董事長朱宗慶與高志尚多以「藝術實踐」結合「企業管理」的角度帶領團隊，中心這些年能面對各種挑戰仍穩健前進，仰賴的是同仁同心協力、在既有基礎上持續推進。因此接任後，將延續既有軌道持續運作，在既有成果上「持續活化」。

談到未來工作重點，楊其文指出，將強化台灣表演藝術的國際連結，並認為台灣不只有科技業的「護國神山」，文化藝術同樣有其能量與榮景。未來國表藝會更積極與國際社會建立連結，同時在組織與場館營運上持續精進。

包括人力資源與人才培育、專業能量投入，以及場館功能、服務提升，並在節目策劃與推廣、表演藝術產業串聯、教育扎根與社會參與等面向持續努力，也將研議調整指標與考核機制，讓各單位更能發揮特色、提升成果。

●談三館總監人事徵詢　坦言人選不好找

至於外界關注三館（兩廳院、台中歌劇院、衛武營）藝術總監人選徵詢進度，楊其文表示，自己今天才正式上班，前幾天才公布人事，明天開始又碰上連假，要在短時間內找人並不容易。相關徵詢即使先用電話聯繫，最後仍需要面談，因為要看經歷、談清楚將來的工作內容，也要討論未來有哪些可以合作、開發，但會盡力協調。

他也坦言，相關人才不好找，因為總監不只是策劃節目而已，還必須懂場館的營運與管理，三館與團隊的工作隨時可能有狀況發生，例如招標相關爭議、設備發生意外等，都需要危機處理，這個領域不是一般人可以想像的。因此人選方向，可能會先從熟識、具相關資歷的人選進行徵詢。

▲▼國家表演藝術中心今（2）日舉行董事長交接典禮，第3屆董事長高志尚交棒給第4屆董事長楊其文。（圖／記者林育綾攝）

▲國家表演藝術中心第4屆董監事與文化部長李遠（中）合影。（圖／記者林育綾攝）

至於接任緣起，楊其文提到自己原本已退休，後來文化部長李遠在3月初致電徵詢，當天剛好是他生日，他正在吃飯，接到電話後先簡單應對，之後再約時間見面詳談，才開始討論接下這份工作的相關事情。

他也提到，部長當時也委婉提醒他，未來發言或寫文章要更謹慎一些；他則回應，自己近5年已收斂很多，未來會看情況，但原則是「該做的事做、該講的話講」。

●李遠：各界一致推薦楊其文

文化部長李遠致詞時表示，為評估接任人選，他曾向各界請益，在請教3、4位專業人士後，大家一致推薦楊其文是延續高志尚任內成果的合適人選。

李遠指出，楊其文熟悉國表藝運作，曾任藝術總監，也擔任過臺北藝術大學校長，具備劇場空間建築設計、劇場設計及劇場經營等跨領域專長，與國際連結深厚，也投入社會公益；他也形容楊其文工作賣力、真誠正直，雖然說話直接，但能堅持理念與公義。

●高志尚回顧任內成果　入館人次超越疫情前、巡演重啟

卸任董事長高志尚則以數據回顧任內成果，指出國表藝入館人次已回升甚至超越疫情前水準，2018年為118萬人次，2023年達138萬人次；電子設備統計的參觀人次，疫情前每年約926萬人次，去年約736萬人次。

他也提到，三館除了室內演出空間，戶外場域同樣吸引不少家庭使用，是場館特色之一；近年面對場館設施老化、低碳節能與永續等挑戰，持續推動改善。

高志尚並提到國表藝於2023年重啟國際巡演，赴美國華盛頓、芝加哥等地演出並到訪雙橡園，後續也前往歐洲多地交流；2024年再度赴歐巡演，ASYO（亞洲青年管絃樂團）亦展開訓練與海外演出，盼未來持續拓展國際合作。

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