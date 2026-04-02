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不出國也能韓瘋　百貨打造一站式韓流購物體驗

▲台中大遠百韓風物產展開幕首日湧入大批人潮。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中大遠百透過「韓風春之季物產展」，希望打造兼具娛樂與消費的沉浸式空間，預期將在春季檔期掀起一波韓流消費熱潮。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

迎接春季連假與消費旺季，百貨業者搶攻「異國情調」與「體驗式消費」熱潮。台中大遠百推出「2026韓風春之季物產展」，於4月2日在12樓展場熱鬧開幕，集結韓系美食、人氣商品與互動體驗，首日即吸引大批民眾湧入，展現連假前夕強勁買氣。

開幕當天現場人潮絡繹不絕，從零食、飲品到生活選物，一站式韓風購物體驗成為吸客亮點。業者推出滿額贈活動，單筆消費滿1,000元即可兌換人氣韓式零食，累計滿2,000元再加碼限量贈品，吸引民眾踴躍消費；同步登場的韓國話題飲品優惠組合與多項加價購，也讓消費者從味覺到日常用品全面感受韓流魅力，帶動現場買氣持續升溫。

除了購物誘因，現場演出與活動亦營造濃厚節慶氛圍。開幕由紘采音樂團隊以弦樂揭開序幕，樂聲流轉間帶出異國情調，隨後晴空舞團以節奏鮮明的舞蹈演出炒熱氣氛，吸引民眾駐足觀賞、拍照留念。活動中亦融入公益元素，邀請台灣福氣社區關懷協會帶來表演並進行捐贈儀式，讓消費活動同時傳遞溫暖與關懷。

隨著開幕儀式完成，象徵展期正式啟動，現場嘉賓與民眾一同見證，留下熱鬧畫面。業者表示，本次物產展不僅引進多元韓系商品，更強化「逛展即體驗」的消費模式，讓民眾在購物之外，也能透過互動活動參與其中。

後續檔期亦規劃多場結合韓式飲食文化的體驗活動與趣味挑戰，從遊戲互動到文化體驗，提升消費者停留時間與參與感。觀察近期百貨市場趨勢，結合展覽、表演與主題活動的複合式行銷，已成為帶動人潮與買氣的重要策略，尤其在連假前夕，更能有效刺激消費動能。

▲台中大遠百韓風物產展開幕首日湧入大批人潮。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲從零食、飲品到生活選物，一站式韓風購物體驗成為吸客亮點。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


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