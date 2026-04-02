快訊／火速開除朱政騏黨籍　民進黨北市黨部：對共諜案引以為恥

▲北市議員參選人朱政騏。（圖／朱政騏提供）



記者杜冠霖／台北報導

朱政騏涉嫌在2022年擔任當時立委何志偉的助理時，偷拍工作上取得的機密文件，以手機傳送給中國統戰單位外圍組織，事後取人民幣2萬元，台北地檢署2日依違反《國安法》洩密罪嫌將朱政騏提起公訴，並具體求處5年以上有期徒刑。稍早，民進黨台北市黨部緊急召開會議，朱政騏也到場說明，會後，黨部主委張茂楠表示，對於共諜案引以為恥，執委會一致決議，建議予以除名、開除黨籍之後再轉送評委會，評委會也一次通過，開除黨籍、予以除名。

張茂楠表示，非常遺憾，朱政騏涉及共諜案違反國安法，台北市黨部今日火速召開執委、評委會議，要對台灣安全、國防安全做這一個重大的宣示。所以對於黨員涉及到國家安全法的共諜案，是零容忍的。經過執委會一致決議，建議予以除名、開除黨籍之後再轉送評委會。

張茂楠指出，評委會也一次通過，大家無異議開除黨籍、予以除名。這是今天民進黨台北市黨部做出最嚴厲的處分。我們深惡痛絕，對於從政同志既然會涉及到國安法、共諜案，我們引以為恥，心理上非常的難過。心理非常不可思議，來做這樣子一個開除黨籍的動作。

張茂楠表示，希望各界能夠了解，民進黨是絕對站在台灣的安全角度上，不容許從政黨員有任何涉及到國安、共諜案的例子存在。今天的處理方式就是將朱政騏先生予以除名、開除黨籍，這是今天所做的會議報告。

至於記者追問，是否黨中央「下指導棋」？張茂楠強調，不是黨中央下指導棋，中央到地方核心價值都一樣，對共諜案零容忍的。地方黨部也知道這個事情事關重大，這種共諜案是不可存在。所以市黨部也必須以同一個時間召開執委會議、評委會議來做出最嚴厲的處分。