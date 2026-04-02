綠委點名李貞秀：朱政騏涉共諜民進黨立即開鍘　藍白還要引狼入室？

▲朱政騏被火速開除黨籍。（資料照／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

剛贏得民進黨台北市議員初選的朱政騏涉嫌在2022年擔任當時立委何志偉的助理時，偷拍工作上取得的機密文件，以手機傳送給中國統戰單位外圍組織，事後取人民幣2萬元，台北地檢署2日依違反《國安法》洩密罪嫌將朱政騏提起公訴，並具體求處5年以上有期徒刑。據此，民進黨火速開鍘，議員參選資格將報中執會不予提名，並開除其黨籍，卻仍遭在野諷刺「共諜都在民進黨內」。綠委吳思瑤表示，民進黨不是100分，但身體力行做給60分不到的藍白兩黨看，藍白兩黨呢？還要繼續引狼入室、同流合污嗎？

吳思瑤表示，朱政騏涉共諜，民進黨立即開鍘，將撤銷提名，「李貞秀呢？藍白一路護航，助攻中配大聯盟滲透立院」，而陳玉珍見獵心喜，第一個跳出來攻擊民進黨。不知道她到底哪來的勇氣與恥度？在立院高調擁抱中國人李貞秀、護航李貞秀的是陳玉珍；在議場掩護中國人游智彬大鬧立院、還說「他是我助理」的，也是陳玉珍。

吳思瑤認為，在台灣，每一個政黨都是被中共滲透的對象，都是可能的受害者。攻擊被害的政黨之前，先批評中共顛覆台灣的惡質意圖；檢討被害政黨的同時，也要看看該黨的處置是態度決斷嚴辦徹查，還是放水敷衍助紂為虐；更要觀察各黨對政策制度的作為，是誰在加嚴國安法治，而又是誰連續877次阻擋國安法案，為敵人滲透大開後門？

吳思瑤說，也在今天，傳出民眾黨終於開始醞釀逼退李貞秀。民眾黨作繭自縛，李貞秀尾大不掉。防範共諜人人有責，向敵對勢力說不，應該是為了保護國家捍衛國安的持續行動，而不是因為怕敗票才出手、被罵翻才止血。

吳思瑤強調，面對中共滲透，民進黨設下銅牆鐵壁仍有縫隙，我們檢討自己精進防範。民進黨不是100分，但身體力行做給60分不到的藍白兩黨看，藍白兩黨呢？還要繼續引狼入室、同流合污嗎？

立法院外交及國防委員會召委、民進黨立委陳冠廷則表示，國家安全沒有模糊空間，對於任何傷害國家的行為，都應以最嚴格標準面對，依法嚴辦、絕不寬貸。

陳冠廷指出，無論涉案人士過去身分為何，只要涉及與境外敵對勢力往來或資訊外洩，就已構成對國家安全的重大威脅。此類行為不僅觸及法律紅線，更嚴重侵蝕社會對民主制度的信任。

陳冠廷強調，面對如此嚴重的國安疑慮，當事人應負起最基本的政治責任，呼籲朱政騏停止一切政治活動，專心配合司法調查，讓案件儘速釐清，還給社會一個清楚交代。

陳冠廷進一步表示，台灣正面對高度複雜的滲透與認知作戰威脅，此案不應被視為單一事件，而是對整體國安防護機制的警訊。政府應全面檢討機敏人員的背景審查、接觸權限與定期複查制度，建立更嚴密的預警與防護機制，避免類似情況再次發生。

陳冠廷最後強調，國安風險不容輕忽，制度必須強化、責任必須釐清，唯有以最嚴正態度面對，才能守住台灣的民主與安全。