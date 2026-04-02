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拼圖、紙飛機與夢想　一中藝術節寫下青春篇章

▲台中一中藝術節開幕，美術班學生拼出雲中巨龍意象。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中一中藝術節開幕，美術班學生拼出雲中巨龍意象。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

青春的色彩在校園流動，創意的火花在課堂與走廊之間交織。台中市立臺中第一高級中學延續多年藝術節傳統，今年由美術班學生全程策劃的第29屆美研會主辦《藝箱天開—台中一中藝術節動態展演》，於4月2日正式揭幕。在校長林隆諺親自開啟象徵創意起點的「禮物箱」後，一場融合歷史記憶與未來想像的藝術盛宴，在師生期待中揭開序幕。 

適逢美術班成立三十週年與創校111週年，校方以「一一一」與「三十」的時間意象，串起跨越世代的文化脈絡。林隆諺表示，「一」既象徵起點，也是凝聚，「三個一」的相遇，呼應學校百餘年的累積與此刻共同創造的當下；而三十年的藝術教育軌跡，則是一段持續發酵的創作歷程。今年藝術節不只是學生展現才華的舞台，更是全校共同參與的文化行動，從主題發想、視覺設計到展覽執行，皆由學生團隊主導，展現高度創意與協作能量。

▲台中一中藝術節開幕，美術班學生拼出雲中巨龍意象。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲師生共同參與創作，讓藝術節成為集體記憶的一部分。（圖／記者游瓊華翻攝）

活動核心裝置「藝箱」中，蘊藏著象徵歲月的30片大型拼圖。美研會會長姜米娜指出，每一片拼圖都代表美術班走過的一年，將於課間逐步展出；副會長卓沛穎補充，當拼圖最終完成時，將組構出一幅壯觀的整體畫面。畫面主體為一條翻騰於雲海之中的巨龍，龍身穿梭的雲霧巧妙排列成「30」的數字，不僅象徵三十載的歷程，也展現學生細膩的視覺編排與敘事能力。

▲台中一中藝術節開幕，美術班學生拼出雲中巨龍意象。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中一中藝術節開幕，高三學生放飛紙飛機，象徵夢想與未來啟航。（圖／記者游瓊華翻攝）

除了視覺展演，活動更強調「參與」與「傳承」。本屆藝術節邀請師長與高三學生共同加入創作行列，讓藝術不再只是展品，而是集體記憶的生成過程。指導老師楊振華表示，在拼圖完成之際，應屆畢業生將把對未來的期許寫在紙飛機上，隨著拋出的瞬間，象徵夢想起飛；這些紙飛機也將化為巨龍的「鱗片」，拼接成一條承載希望的「未來之龍」。

紙飛機劃過校園上空，拼圖逐步成形，藝術不再只是靜態凝視，而是時間與情感的流動。對臺中市立臺中第一高級中學而言，這場藝術節不僅標誌著一段歷史的回望，更是一次面向未來的集體出發，讓青春、創意與文化在此刻交會，持續向外延伸。

▲台中一中藝術節開幕，美術班學生拼出雲中巨龍意象。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中一中藝術節開幕，高三學生放飛紙飛機，象徵夢想與未來啟航。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


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