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社會 社會焦點 保障人權

10萬訂閱YouTuber搞詐騙！假帳號售遊戲卡　坑10玩家4萬

記者陸運陞／新北報導

臉書社群許多拍賣訊息，帶給民眾許多便利，但同時也夾雜許多詐騙陷阱。新北市刑事警察大隊科偵隊近期破獲販售遊戲卡牌、假演唱會門票，以及利用第三方支付方式詐騙製作鈔票花商家等手法3起詐騙案，警方逮人時，赫然發現利用遊戲卡牌詐騙的嫌犯，竟擁有10萬訂閱的YouTuber。

▲YouTube有超過10萬訂閱的29歲廖男，以販售遊戲卡牌作為詐騙手法。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲YouTube有超過10萬訂閱的29歲廖男，以販售遊戲卡牌作為詐騙手法。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，在YouTube有著超過10萬訂閱的29歲廖姓男子，因本身為遊戲卡牌玩家，竟動起歪腦筋在Facebook創立假帳號，鎖定知名日本動漫「遊戲王」的遊戲卡牌，並挑選其中「天救龍」作為幌子，利用其角色稀有屬性，又為流通在多數玩家作為非收藏，時常可拿出打牌等特點，以千元左右價格在相關社團販售。

▲YouTube有超過10萬訂閱的29歲廖男，以販售遊戲卡牌作為詐騙手法。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲廖男以假帳號販售遊戲王卡牌，待被害民眾下訂匯款後，再將對方刪除封鎖。（圖／記者陸運陞翻攝）

但因廖男本身未持有相關卡牌，就在網路上搜尋、裁剪卡牌相關照片用於取信，待買家上當匯款就直接封鎖、刪除，共計10多位民眾受騙，不法獲利約4萬多元。警方循線追查，鎖定住在高雄的廖男涉有重嫌，隨即前往拘捕，進入屋內發現家中客廳還擺放著Youtube 10萬訂閱的獎牌。

而以類似手法的28歲林姓男子，去年11月底開始，向泰國的詐騙集團合作，購買多個INSTAGRAM、THREADS社群帳號，發布訊息持有熱門藝人演唱會門票，實則在網路取得相關照片後，再用修圖軟體修改序號，待民眾前往取票時，才得知遭到詐騙，已有15名民眾受騙，不法獲利10多萬元，目前遭法院收押禁見。

▲YouTube有超過10萬訂閱的29歲廖男，以販售遊戲卡牌作為詐騙手法。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方在廖男家中發現，YouTube10萬訂閱獎牌。（圖／記者陸運陞翻攝）

另外，住在台中的22歲翁姓男子，則透過Facebook以假帳號私訊顏姓女子，表示以1萬3千1百元代價，訂購用11張千元大鈔所製作的花束，再以販售黃金吊飾名義，騙取盧姓男子匯款至顏女指定帳戶，翁男收到鈔票花束後，則未交付金飾，盧男則憤而提告顏女，經警方追查，實際為翁男進行三方詐騙。

新北市政府警察局表示，網路社群充斥著便宜網購的訊息，有的甚至比行情價格低上不少，這時千萬不要貪小便宜，宜多打聽、觀察其評價，網路購物請找有信譽、評價的平台交易。請記得「多查、多問、多冷靜」，慎防掉入詐騙陷阱，有疑問請立即撥打165專線打聽求證。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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