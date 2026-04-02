快訊／涉入共諜案恐遭除名　朱政騏交代過程：盼黨部給說明機會

▲北市議員參選人朱政騏。（圖／朱政騏提供）



記者杜冠霖／台北報導

朱政騏涉嫌在2022年擔任當時立委何志偉的助理時，偷拍工作上取得的機密文件，以手機傳送給中國統戰單位外圍組織，事後取人民幣2萬元，台北地檢署2日依違反《國安法》洩密罪嫌將朱政騏提起公訴，並具體求處5年以上有期徒刑。對此，朱政騏今（2日）中午趕往台北市黨部說明，他表示，絕對沒有收受任何現金或是任何報酬，希望市黨部給他一個說明機會，規定是一審判決才有強制處分，這時間點還沒有收到法院正式起訴書，會坦白跟大家說明。

對於公文密件，朱政騏表示，2022年8月美國一位議員來台灣訪問國防外交委員會，當天都有非常多媒體報導，現在檢察官主要認定是說，除了附件內容傳一百次都沒有關係，因為媒體已經報導曝光，可是因為傳的第一張公文上有寫如附件請查照，而且上面有個密字，就認為是有洩密的問題。

朱政騏強調，對起訴內容沒意見，這些都是調查過程中他所說明，但絕對沒有收受任何現金或是任何報酬，這是家事糾紛，他過世的岳父有一名陸配，來台灣三年，還沒拿到身分證，不斷提出各種索求，最後把遺留的不動產處理兩百多萬給他，對方在過程中就是希望趕快拿到錢，他在地方也是活躍人物，找了很多人來施壓。

朱政騏表示，自己也找了一位駐台的大陸記者幫忙協調，畢竟兩人是同鄉，希望幫忙溝通，據稱是這位記者給了她2萬人民幣，對方告上法院後也是和解，這件事情一直鬧到2023年。對於被何志偉批評，朱表示，這是家事糾紛，副秘書長也不會關切個案內容，他可能不太清楚，也尊重他的說法，團隊對於操守非常嚴格要求，他認為這是瑕疵。

據朱政騏的說法，「拍攝並傳送密件公文」與「人民幣2萬元」是兩件事？朱政騏強調，絕對沒有收受任何現金或是任何報酬，「我只是為了要應付她，就把已經公諸於媒體的東西傳給她」。只是前面有張公文寫「如附件請查照」且上面有個「密」字，確實這是他要檢討的地方，但他還是會自證清白。

朱政騏指出，希望市黨部給他一個說明機會，也會充分尊重黨部決定，這時間點還沒有收到法院正式起訴書，這些事情確實發生，坦然接受也坦白跟大家說明。

會脫黨參選？朱政騏表示，絕對不會，民進黨要團結，黨部什麼決定，自己作為黨員會尊重。其實規定是一審判決才有強制處分，針對這件事情我可以說明清楚，不希望黨部做強制處分。