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前股后康友-KY吸金225億！前董座黃文烈2審重判30年遭撤銷發回

康友生技董事長黃文烈今天表示，康友的禽流感疫苗獲得印尼藥證，預計第四季進入量產。（圖／記者林淑慧攝）

▲黃文烈二審遭重判30年，最高法院撤銷發回更審。（《ETtoday新聞雲》資料照）。

記者吳銘峯／台北報導

已下市的台股前股后康友-KY，2020年間爆發掏空弊案，前董事長黃文烈隨即潛逃泰國，2023年才透過司法互助引渡回台。一審認定康友吸金高達225億元，重判黃男有期徒刑25年。上訴二審後，高等法院更改判他有期徒刑30年、併科罰金5億元。但全案再上訴最高法院，最高法院認為案情有重新調查必要，撤銷發回更審。

黃文烈2008年看上「六安華源製藥」廠房，趁著當時國家政策推動鮭魚返鄉投資潮，因此他以生技製藥公司的名義在台上市成為KY股。康友-KY在2015年3月25日正式掛牌後，為了吸引投資人入股，年年發放高額現金股利，股價也年年高漲，在2018年間更高達每股538元，成為當年股后。

但康友其實是打腫臉充胖子，公司主打的生技藥廠「六安華源」早已是空殼，生財機具全都已經抵押質借。黃男也不斷向銀行融資、借貸，並將借來的金錢當成高額股利發放，以吸引更多投資人入坑。因此黃男在2018年炒高股價後，開始出脫持股，利用友人帳戶，以多層轉帳、匯款方式將款項存入他人之證券交割帳戶；同時持續進行相對交易，製造股價活絡表象，等於是一邊炒股、一邊賣股。

康友在2020年8月間傳出掏空的消息，但黃男早在7月底就已潛逃出境。檢調雖然帶回會計師、炒作股票的盤商，但於事無補，投資人血本無歸。檢方於2022年提起公訴，初步估計康友遭掏空201億元，法院2022年12月底對黃男發布通緝。

黃男潛逃到泰國躲藏，我國於2023年5月間透過司法互助管道，將他押解回台。一審法院認定黃男掏空公司，造成公司虧損美金1億9,899萬3,947.19元及新台幣164億6,856萬1,289元，總計超過新台幣225億元，重判他有期徒刑25年、併科罰金2百萬元。案件上訴二審，高等法院認為黃男惡性重大，加重改判有期徒刑30年、併科罰金5億元；同案被告、前立委吳光訓也遭判刑8年4月。

案件再上訴第三審，最高法院審理後，認為全案仍有事實需要釐清，因此撤銷黃文烈、吳光訓等人涉案部分，發回高等法院進行更審。

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