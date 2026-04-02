營養午餐免費升級「鬼頭刀、九孔」入菜　蔣萬安：家長年省1萬元

▲台北市長蔣萬安與西園國小朋友一起共進營養午餐。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

北市長蔣萬安一月宣布營養午餐免費後，新北市長侯友宜昨跟進，嘉義市長黃敏惠今也宣布跟進，全台22縣市營養午餐都免費。蔣萬安今（2日）說明具體政策內容，不只免費還升級，補助標準是六都最高，以國小每餐87元、國中92元，未來每週會有一次吃到「精選餐」，也就是完整的肉排，包含去骨雞腿排、豬排、魚排等，且每兩週能吃到一次本土漁產，菜單有鬼頭刀、小卷、九孔上桌，預計讓家長每年減少1萬支出。

蔣萬安上午出席「115學年度公私立國中小免費營養午餐政策發布記者會」。蔣萬安說，「非常樂意照顧我們的孩子、照顧我們的家長，大家都有共識」，接下來不只讓營養午餐免費，更會全面提升整體的食材的安全性，透過營養均衡的營養午餐，讓很多育兒家庭的爸媽減輕負擔。他表示，跟各縣市都有交換意見，雖每個縣市狀況都不一樣，但相信大家都是希望為下一代為孩子健康著想，且北市一定確保使用國產在地食材，禁止基改食材進入校園。

蔣萬安強調，這是價值選擇，在資源有限時，把資源留給下一代，營養午餐會影響到孩子專注力，以及身體發展，還有未來基礎。因此他決定用六都最高的補助標準，經過走訪了解食材成本後，拍板國小每餐補助87元、國中則是92元。在食材品質方面全面提升，跟台北農產、台北漁產及台北畜產運銷股份有限公司簽署合作意向書（MOU），確保在地食材新鮮直送。每週有完整的肉排、魚排、雞腿排可吃，還有海鮮菜單包括鬼頭刀、小卷、九孔等等。

蔣萬安表示，為了確保孩童安全營養，特別成立「營養食安教育推動專案辦公室」，即刻將食材登入系統，隨時掌握菜單內容；同時增聘9位營養師，檢視菜單，也希望孩子透過營養午餐認識台灣這塊土地。

至於是否跟進張善政，推出「國中小教科書免費」政策？蔣萬安沒有正面回應，僅稱會持續推動「減輕育兒負擔」措施。



▲蔣萬安進校時受到全小師生夾道歡迎，場面宛如選舉大進場一般。（圖／記者湯興漢攝）