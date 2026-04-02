香火延續千年！基隆奠濟宮開漳聖王聖誕　邱佩琳祈福國泰民安

▲基隆奠濟宮開漳聖王1370年聖誕三獻大典，副市長邱佩琳祈福國泰民安。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市副市長邱佩琳今（2日）上午出席基隆廟口奠濟宮舉行的「開漳聖王1370年聖誕三獻慶典」，與主委謝文賢及管理委員會成員、各界貴賓及信眾一同參與隆重祭典，祈願風調雨順、國泰民安，並肯定奠濟宮長年深耕地方、傳承信仰文化的貢獻。

活動現場依循古禮進行三獻儀式，鐘鼓齊鳴、香煙裊裊，氣氛莊嚴隆重，邱佩琳與現場貴賓依序上香致敬，表達對開漳聖王的崇敬之意，現場信眾扶老攜幼參與，廟埕內外人潮絡繹不絕，展現地方信仰的深厚凝聚力與世代傳承的文化生命力。

邱佩琳表示，開漳聖王為重要歷史人物，不僅以軍職治理閩粵，兼顧軍政與民政，亦重視教育推展，對地方發展影響深遠，其精神也透過信仰在民間持續延續。能夠參與此次聖誕慶典，深感榮幸。

邱佩琳指出，奠濟宮為基隆市區重要廟宇之一，位於廟口夜市核心地帶，除為在地信仰中心外，長年與北管軒社「得意堂十組」合作推動傳統民俗技藝，兼具文化保存與社會凝聚功能，不僅延續珍貴文化資產，也成為穩定地方的重要力量。

邱佩琳特別代表市長謝國樑感謝奠濟宮管理委員會及所有投入宗教與文化推廣的夥伴長期付出，讓傳統信仰得以薪火相傳、與時俱進，並祝福本次慶典圓滿順利，市民朋友闔家平安。