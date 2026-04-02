塑膠製品價格蠢動！法務部聯手22地檢署出手：囤貨零容忍

▲全台22地檢署同步待命「打擊民生犯罪平臺」全面圍堵哄抬 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

近期石油供應短缺引發連鎖效應，國內民生物資價格出現波動，其中塑膠製品更傳出囤貨與哄抬價格亂象。為防止不肖業者趁機牟利、衝擊市場秩序，法務部強勢出手，於3月31日聯手六大機關啟動首波「物價聯合稽查」，誓言穩定物價、安定民心。

這項行動並非臨時起意，據了解，法務部自今年3月3日起，已陸續召開跨部會「物價聯合稽查小組會議」，針對各類民生物資的價格與供貨量變化進行盤點與研商，並評估啟動聯合稽查的時機。隨著近期塑膠製品出現囤貨與哄抬價格情形，法務部於3月31日協同經濟部、財政部、農業部、公平交易委員會、行政院消費者保護處及調查局等單位，共同執行首波實地聯合稽查行動，防堵不法業者藉機操作市場。

除了行政端展開查核，司法體系也同步動員。法務部責由台灣高等檢察署啟動「打擊民生犯罪聯繫平台」，督導各地方檢察署與轄區行政機關保持緊密聯繫，並同步召開聯繫平台會議，強化情資交流與查緝效率。廉政署所屬政風人員亦與地方政府相關單位合作，隨時掌握各縣市民生物資價量變化，確保行政稽查與司法偵查緊密銜接，及時打擊不法。

此外，法務部所屬22個地方檢察署本周也陸續邀集警政及行政機關召開打擊民生犯罪小組聯繫平臺會議。截至3月31日止，全台各地檢署已累計發布12篇新聞稿，宣示打擊非法囤貨、維護市場秩序與穩定物價的決心。

法務部重申，對於任何藉機破壞市場秩序的不肖業者，政府採取零容忍態度，若查獲惡意囤貨或不法哄抬價格行為，將嚴查速辦、絕不寬貸，並呼籲業者恪遵法規、善盡社會責任。

法務部同時呼籲全民共同監督市場，如發現商家出現不合理漲價或疑似非法囤貨情形，可撥打免付費檢舉專線0800-007007通報，透過官民合作，共同守護國內民生物價穩定，讓不法哄抬行為無所遁形。