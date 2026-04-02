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漢光兵推要來了！美斬首委國納想定　增聯合防禦操演替實兵奠基

▲董冀星說明漢光42號演習電腦兵推規劃 。（圖／記者黃克翔攝）

▲國防部作計室聯合作戰處處長董冀星說明漢光42號演習電腦兵推規劃 。（圖／記者黃克翔攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國軍今（2日）宣布將於11日至24日實施為期14天13夜的年度漢光兵棋對抗演練。國防部說，漢光操演除敵可能行動外，也參照國際近期軍事行動為想定設計，所以此次除美伊衝突外，美國對委內瑞拉「絕對決心行動」也納入演習想定。至於今年7月將首度登場「聯合防禦操演」，國防部透露是把陸海空三軍都整合一起的軍事演練。

國防部2日召開記者會說明「『漢光42號』電腦輔助指揮所演習規劃」。國防部作計室聯合作戰處處長董冀星少將指出，今年排定4月11至24日期間，運用「聯合戰區層級模擬系統（JTLS）」推演平臺，誘導三軍作戰層級以上指揮所，進行14天13夜兵棋對抗演練，磨練指揮官作戰指導、用兵決策與參謀判斷、計畫作為能力，以達防衛作戰所須「高戰備」能力目標。

對於此次演習構想，董冀星說，依敵情威脅與近期國際軍事行動模式設計想定，規劃共軍執行灰色地帶襲擾、由演轉戰至武力犯臺；國軍區分狀況應處、備戰部署、戰力防護及保存、聯合反登陸、濱海打擊及灘岸戰鬥、縱深防禦及持久作戰等作戰階段，演練防衛作戰各項軍事行動。

董冀星表示，奠基於漢光41號演習所獲經驗，及對應敵情威脅與可能行動，並依「115年聯合作戰計畫」修訂要項及近期演習整備工作指導，為強化備戰整備、指管機制、聯合關鍵行動及部隊部署、調動等兵棋對抗演練，擬定「指揮機制作戰持續力」、「軍事行動授權」、「多重指管備援手段」、「跨區兵力部署」、「聯合火力協調機制韌性」、「預想殲敵區阻絕與火力整合」、「機動後勤支援作戰行動」、「全社會防衛韌性」等重點驗證課題。

董冀星說，藉研判共軍最可能行動執行跨區部署，集注兵力於威脅最大地域，並於機動過程中，模擬遭敵特攻襲擾及攻擊等狀況，藉以驗證跨區啟動時機、兵力機動、指管接替、戰力投入與後勤維持作戰持續力的整體運用。

聯合火力協調機制韌性方面，董冀星指出，運用網絡分散式架構，整合各級指揮節點、感測器與火力單位，並採即時情資共享、共同作戰圖像與多重通聯備援手段，達成快速決策、跨區分散殺傷與持續作戰的目標。

媒體詢問，國防部有無在此次美伊衝突中把學到的課題反應在此次兵推或未來實兵演練上？董冀星說，漢光操演除敵可能行動外，也參照國際近期軍事行動為想定設計，所以此次除美國與以色列對伊朗的行動，對於美國對委內瑞拉「絕對決心行動」也納入演習想定設計及國軍如何應處來做規劃。

董冀星表示，美以伊衝突給國軍的教訓包括早期預警、及時應處，以這為核心來發展聯合情監偵重要性、如何反制電磁干擾、反制無人機、對重要軍事設施的韌性防衛、聯合防空分層接戰等，都在這次的想定設計中，那國軍相對應的行動也會在這次演習，除了納在聯合戰計畫外，也會藉由這次演習來做充份的驗證。

另外，國軍今年將於7月首度舉行「聯合防禦操演」，傳採動態實兵方式驗證部隊行動矩陣，為8月的漢光實兵奠定基礎。國防部訓次室軍事訓練處處長陳俊男說，以前在敵人犯台作戰進程裡，先由空軍做遠程打擊，然後到海軍做近岸或船隻的聯合反潛作戰等，接著到陸地作戰時，就會有聯合火力打擊跟地面作戰，但現在按作戰進程的劃分，在敵人發航後的作戰階段到達第三跟第四時候是已經進到我方濱海、臨海，所以要整合陸海空軍，共同執行聯合防禦作戰操演，「以前是分段，那我們現在把它各軍種整在一起」。

陳俊男表示，當各軍種整合一起後，很關鍵的就是指管通聯機制跟分散指揮，這也是這次漢光演習，不管是電腦輔助指揮所演習或是實兵演練，一直強調各部隊分散指揮、分權指揮跟部隊授權，還有交戰規則，這些東西都是在這整個防禦作戰的一個計畫裡面，依據這個計畫有關鍵行動，律定各軍種所要配合的事項。

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