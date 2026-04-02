掌摑中職工讀生！　房仲吐30分心聲：想當面道歉但沒聯絡管道

記者林東良、葉國吏／台南報導

台南一名49歲蔣姓男子於亞太棒球場掌摑20歲工讀生，畫面流出後引發全網怒火，隨後被起底為「幸福家不動產」儲備經理。公司火速開除並公開致歉，蔣男則神隱多日，直到日前才與前雇主聯繫，蔣男透露想跟工讀生親自道歉，但沒有聯絡管道。

▲台南亞太球場傳出觀眾掌摑工讀生事件，聯盟已介入處理並報警提告，施暴男遭起底是一名房仲。（圖／球迷授權提供，請勿隨意翻拍）

蔣男懊悔自責想致歉

這起暴力事件發生在3月29日，當時亞太棒球場正進行中職開幕戰。網友在社群平台分享影片，記錄下蔣男在賽後表演期間，因不滿被勸阻趴在欄杆上，竟憤而出手攻擊工讀生。畫面瘋傳後輿論沸騰，網友發動肉搜查出其任職單位。

面對網友怒火，蔣男任職的「幸福家不動產」第一時間發聲明解聘，隔日更由總經理李應吉帶領多位高階主管，對外舉行記者會並鞠躬致歉。蔣男本人則在風頭上關閉臉書，甚至連公司法務主任都坦言其手機開開關關難以聯繫。

▲網友抓包，蔣男道歉文「100%AI生成」。（圖／翻攝自Threads）

前雇主透露雙方通話心聲

幸福家不動產法務主任連昱程指出，公司副總經理蔡孟諺4月1日有與蔣男取得電話聯繫，並勸說蔣男出面向被害人道歉，蔣男有表示他有想當面向對方道歉，但都聯繫不上對方。

此外，公司在3月30日承諾要負責被害人醫藥費相關事宜，但原來的聯絡管道也突然無法取得聯繫，公司主動聯繫中職，中職表示當事人想好好休息，不想被打擾，所以公司只有尊重當事人意願，待適合時機再與對方聯繫。另網友質疑蔣男的職業登記還在幸福家不動產名下，惟公司30日已備相關資料請台南市地政機關處理，經公司主動洽詢地政機關，確認蔣男已未在該公司掛名，公司基於社會責任，說出來的話一定會照做，請社會大眾諒解。