不看好鄭習會！　沈富雄預測：2028大選已定「賴清德會連任」

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨主席鄭麗文確定4月7日至12日將訪問大陸，鄭習會可能即將登場。對此，前立委沈富雄今（2日）表示，國民黨認為要兩岸和平是取得北京同意，但漸漸的把堅持中華民國的合法性、尊嚴不要了。他預測，鄭麗文這趟不會拿到多大禮物，從這樣看，2026會影響台南、高雄兩都、2028大選這個局也已經定了「賴清德會連任」，國民黨沒有希望。

沈富雄接受節目《POP撞新聞》專訪表示，鄭麗文的說法禁不起中間選民、綠營的檢驗，國民黨會說綠的是在抹紅，但其實這不是抹紅，而是真的親中還是媚中？

沈富雄表示，老共的立場是絕對不承認台灣的政權、台灣這個國家是合法，老共把統一大業看成沒有完成，而國民黨認為要維持兩岸和平就是要取得北京的同意、諒解，但是北京都不動，所以國民黨漸漸的一步一步退讓，把堅持中華民國的合法性、尊嚴、主權不要了。

沈富雄認為，這是國民黨付出的代價，但帶回來的禮物跟付出的代價不對稱的話，中間選民看得清清楚楚，國民黨就是永遠在野，這老共也知道，從心裡看國民黨不起。

沈富雄預測，鄭麗文這一趟不會拿到多大的禮物，因為能夠讓的就是跟全世界一樣奉行一個中國，這在台灣三歲小孩都認為這是投降，但是儘管這樣的投降，老共也不會給多大的好處，但是因為國民黨不遠千里來北京示好，總不能讓場面不好看。

沈富雄直言，從這樣看，2028大選這個局已經定了，就是賴清德會連任，抗中的人因為有美國撐腰、戰爭還是不會打，但是對手國民黨的方法有失立場，所以選民這一票還是會投給抗中的賴清德，2028國民黨沒有希望，不管有幾個太陽，但沒有一個會是太陽。

針對「鄭習會對2026選舉影響」，沈富雄說，自己覺得鄭麗文的做法會影響的就是台南、高雄兩都，國民黨的候選人一定會打得滿頭都是包，謝龍介比較沒這麼可惜，因為本來就不容易選，但柯志恩好好打未必沒有希望，可是除非切割黨中央跟鄭麗文很清楚，要不然也會變很難打。

沈富雄強調，自己覺得國民黨在台南、高雄不能扳回一都，再丟幾個小縣市，就算是輸了，這樣不足以搖撼鄭麗文的地位，但是如果大輸，大家反感到受不了，由南往北一路到台中穩拿的縣市變成不利，那時候鄭麗文就危險了。

▼前立委沈富雄。（圖／翻攝自Facebook／啟思民本基金會）

