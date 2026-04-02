全台最後宣布！嘉義市國中小「午餐免費」　黃敏惠喊：兒童節禮物

▲嘉義市宣布跟進營養午餐免費。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

兒童節到來前夕，嘉義市長黃敏惠出席今（2）日上午於蘭潭國中活動中心舉辦「嘉義市115年兒童節暨市模範兒童表揚大會」，親自頒發獎牌表揚幼兒園91名、國民小學106名模範兒童；黃敏惠市長在現場更驚喜宣布嘉義市將自115學年度起國中小學童午餐全面免費，市府將辦理追加預算7500萬元推行政策，全面照顧孩童食育需求，政策一經公布立刻獲現場家長滿滿掌聲歡呼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃敏惠市長細數過去各項教育政策，嘉義市積極投資教育，在她擔任第一任市長期間，即使面對財政的困難仍堅持編列超過1/3預算投入教育；即使去年面臨中央補助款缺少三億情況下，市府仍考量美國對等關稅、丹娜絲風災的影響，在有限財源下，優先編列教育預算，今年嘉義市教育預算已達37.3%。

黃敏惠市長強調，儘管面對財政困難，在嘉義市，孩子的教育始終擺在第一位。從教科書免費、班班有冷氣、生生有平板、班班喝鮮乳、學童午餐補助等，嘉義市逐步踏實。許多的政策構想，沒有說不等於不做。在市府財務調度可行下，今天提前公布嘉義市將推行學童午餐免費政策，今年將採追加預算7500萬元辦理。自115學年度起，國中小學童午餐全面免費，全面照顧孩童食育需求。

黃敏惠市長呼籲中央，既然全國22縣市都已經決定要實施學童午餐免費，學童午餐免費政策已成為全國一致性的政策措施，應由中央規劃並編列預算辦理，以確保國家運作統一性、公平性及財務權責一致。