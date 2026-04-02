美若對中高強度作戰撐幾天？　美高管示警武器庫存「僅夠打8天」

▲美國大數據分析公司帕蘭蒂爾首席技術官希亞姆·桑卡爾分析美中開戰，美國武器庫存沒有外界想像的多。（圖／達志影像／美聯社）

記者任以芳／綜合報導

美國軍事威懾戰略正遭遇前所未有的產能考驗。美國大數據分析龍頭帕蘭提爾技術長桑卡爾指出，直指美國過度依賴武器庫存而非生產能力。他以俄烏衝突為例，指出美軍在10周內就消耗掉10年的彈藥產量，若與中國爆發高強度戰爭，現有儲備「僅夠維持約8天。」

陸媒《觀察者網》報導，美國大數據分析公司帕蘭蒂爾首席技術官希亞姆·桑卡爾（Shyam Sankar）日前接受福斯新聞（Fox News）專訪時指出，美國對軍事威懾的戰略計算存在嚴重錯誤，過度依賴武器庫存而非生產能力。「一旦與中國爆發高強度戰爭，美軍武器僅夠維持8天使用。」

他舉例「俄烏衝突」已經證明美國對威懾的戰略計算出現了「偏差」，「我們曾以為，靠武器庫存就能形成威懾。但俄烏衝突給了我們教訓，短短10周的戰鬥，我們就消耗掉了相當於10年產量的彈藥。這說明真正關鍵的是擴充庫存的能力，是工廠產能。」

▲桑卡爾點出美軍產量問題。（圖為美軍飛彈驅逐艦「邱吉爾號」。）（圖／達志影像／美聯社）

桑卡爾指出美國武器產量極低、增速緩慢，這樣實力無法對任何國家形成有效震懾。「既吝於使用現有武器，又憂心難以補充庫存。一旦與中國爆發高強度衝突，美國現有的武器儲備僅能維持大約8天的作戰需求。」

桑卡爾又舉例第二次世界大戰，認為當年的德國雖有先進武器，但產量遠低於美國。如今角色互換，中國在產能領域處於頂尖水平，美國反倒變得像當年的德國。

他進一步戳破「全球化分工」的謊言，指出長期將生產外包給他國，會導致生產國向產業鏈上游滲透並掌握核心技術。作者轉述其觀點認為，美國人失去了在製造過程中提升效率與技術迭代的動力，這是製造業外遷帶來的長期國安威脅。

針對如何反擊，桑卡爾將希望寄託於人工智能能夠幫助美國重振製造業實力，實現武器產量超越對手，美國可以從中國的軍事佈局中吸取經驗，最重要的一點，是認清創新與生產力密不可分。

最後，桑卡爾試圖依舊提振士氣，他認為中國嚴重低估美國的「民族精神」，直言「美國起初會一再隱忍退讓，但總有一刻會徹底爆發」。