鄭麗文訪中前先見賴清德？　民進黨團轟噁心：大可不必

▲國民黨主席鄭麗文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨主席鄭麗文接受中共總書記習近平邀請4月7日至12日將率團訪中，而鄭麗文也表達，願意在鄭習會前後與總統賴清德見面。民進黨團幹事長莊瑞雄今（2日）表示，行前先見賴清德，大可不必，她應該去解決自己黨內的緊張與社會疑慮。書記長陳培瑜則說，把賴清德拖下水是非常噁心的行為，呼籲鄭麗文把台灣民意、民主法治帶過去，並和習近平分享台灣總統直選30年。陳培瑜也說，民進黨或國內其他政黨、團體，從來沒有「不願意跟中共對話」，但必須是站在對等且相互尊重的前提之下對話。

民進黨團幹事長莊瑞雄、副幹事長陳培瑜今（2日）召開輿情回應記者會，莊瑞雄表示，習近平跟鄭麗文會面就是共產黨跟國民黨的會面，在國內是非常嚴肅，也讓國人擔心的議題。這次鄭麗文訪中，不只國內緊張，國民黨內部也非常緊張，民進黨對兩岸間的正常交流表達歡迎。

莊瑞雄指出，政黨、民眾到中國去，只要是正常交流都沒有疑慮，但問題是鄭麗文這次赴中是否與習近平會晤仍未確定，且從目前行程安排與所釋放的訊息來看，並不透明也沒有對外界釋疑。

莊瑞雄說，國民黨一路擋總預算、軍購條例，這樣的鋪陳很明顯就是為了赴中跟共產黨交流，先前所做的準備，有很多讓人擔心的地方。國家安全或與共產黨間的教，國共非常有經驗，每次交流或會談後產生的後遺症與衝擊，國民黨其實比任何人都感受還要深刻。

莊瑞雄認為，鄭麗文稱行前要到總統府與賴清德見面，這也不是賴清德特別要求她來討論讓兩岸緊張關係降低，從一開始就是鄭麗文想去。在這關鍵時刻，提出與賴清德見面，大可不必，不如先解決黨內紛爭與社會疑慮。

陳培瑜則說，國民黨過去批評賴清德獨裁是「賴獨裁」，不知道是不是鄭麗文要去見獨裁的習近平，所以把賴清德一起拖下水，這是非常噁心的行為，其中是否包括她要假裝自己是帶著賴清德的意思，去跟習近平交代？若鄭麗文真想傳達台灣民意，每天翻三大報就可以了。

陳培瑜呼籲鄭麗文，把台灣民意、民主法治帶過去才是最重要的事情，邀請鄭麗文與習近平分享，台灣今年是總統直選30週年，這件事值得北京當局好好學習，若鄭麗文願意分享，相信她的支持度不用中國幫她洗版面、刪負評，就會瞬間上升、大家也會去寫正評。

陳培瑜也強調，請鄭麗文不要誤會，民進黨或國內其他政黨、團體，從來沒有「不願意跟中共對話」，但必須是站在對等且相互尊重的前提之下對話，鄭麗文現在想塑造好像全台灣只有她可以代表去跟中國對話，這是荒謬的事情，所以才會有民意反撲。

陳培瑜提到，近日到訪台灣的美國國會議員也說，世界上的民主國家都期待中國共產黨可以跟台灣的每一個政黨對話，這樣才可以實質促進人民利益。如果鄭麗文真的這麼在意，要協助台灣確保和平，請她也去告訴習近平，不能只有她，所有的政黨都願意公開對話。