　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭麗文訪中前先見賴清德？　民進黨團轟噁心：大可不必

▲國民黨主席鄭麗文主持中常會。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席鄭麗文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨主席鄭麗文接受中共總書記習近平邀請4月7日至12日將率團訪中，而鄭麗文也表達，願意在鄭習會前後與總統賴清德見面。民進黨團幹事長莊瑞雄今（2日）表示，行前先見賴清德，大可不必，她應該去解決自己黨內的緊張與社會疑慮。書記長陳培瑜則說，把賴清德拖下水是非常噁心的行為，呼籲鄭麗文把台灣民意、民主法治帶過去，並和習近平分享台灣總統直選30年。陳培瑜也說，民進黨或國內其他政黨、團體，從來沒有「不願意跟中共對話」，但必須是站在對等且相互尊重的前提之下對話。

民進黨團幹事長莊瑞雄、副幹事長陳培瑜今（2日）召開輿情回應記者會，莊瑞雄表示，習近平跟鄭麗文會面就是共產黨跟國民黨的會面，在國內是非常嚴肅，也讓國人擔心的議題。這次鄭麗文訪中，不只國內緊張，國民黨內部也非常緊張，民進黨對兩岸間的正常交流表達歡迎。

莊瑞雄指出，政黨、民眾到中國去，只要是正常交流都沒有疑慮，但問題是鄭麗文這次赴中是否與習近平會晤仍未確定，且從目前行程安排與所釋放的訊息來看，並不透明也沒有對外界釋疑。

莊瑞雄說，國民黨一路擋總預算、軍購條例，這樣的鋪陳很明顯就是為了赴中跟共產黨交流，先前所做的準備，有很多讓人擔心的地方。國家安全或與共產黨間的教，國共非常有經驗，每次交流或會談後產生的後遺症與衝擊，國民黨其實比任何人都感受還要深刻。

莊瑞雄認為，鄭麗文稱行前要到總統府與賴清德見面，這也不是賴清德特別要求她來討論讓兩岸緊張關係降低，從一開始就是鄭麗文想去。在這關鍵時刻，提出與賴清德見面，大可不必，不如先解決黨內紛爭與社會疑慮。

陳培瑜則說，國民黨過去批評賴清德獨裁是「賴獨裁」，不知道是不是鄭麗文要去見獨裁的習近平，所以把賴清德一起拖下水，這是非常噁心的行為，其中是否包括她要假裝自己是帶著賴清德的意思，去跟習近平交代？若鄭麗文真想傳達台灣民意，每天翻三大報就可以了。

陳培瑜呼籲鄭麗文，把台灣民意、民主法治帶過去才是最重要的事情，邀請鄭麗文與習近平分享，台灣今年是總統直選30週年，這件事值得北京當局好好學習，若鄭麗文願意分享，相信她的支持度不用中國幫她洗版面、刪負評，就會瞬間上升、大家也會去寫正評。

陳培瑜也強調，請鄭麗文不要誤會，民進黨或國內其他政黨、團體，從來沒有「不願意跟中共對話」，但必須是站在對等且相互尊重的前提之下對話，鄭麗文現在想塑造好像全台灣只有她可以代表去跟中國對話，這是荒謬的事情，所以才會有民意反撲。

陳培瑜提到，近日到訪台灣的美國國會議員也說，世界上的民主國家都期待中國共產黨可以跟台灣的每一個政黨對話，這樣才可以實質促進人民利益。如果鄭麗文真的這麼在意，要協助台灣確保和平，請她也去告訴習近平，不能只有她，所有的政黨都願意公開對話。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
298 1 2017 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／王柏融雙響砲！第二轟擊中球迷濺血
快訊／台中15歲少年停車場毆打爸媽、弟弟
快訊／澎湖縣長陳光復醒了！
高雄又有老店爆「臭酸春捲」！　業者喊冤
合作過的「3位外國YTR都翻車」！粉絲心疼HOOK：感覺當初
快訊／春捲釀134人中毒　檢方出手直奔正義市場

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

回應昔日性騷爭議！陳柏惟：當時道歉非承認指控　而是公眾人物責任

柯文哲掃光小菜挨批沒家教　蔡壁如認：他真的比較不周到

學者：和陸、友美不是二選一　該給鄭麗文兼容共榮「和平論」機會

鄭麗文明率團訪中　國民黨：這一次讓我們為了和平站出來

國安官員拋2觀察、3指標　檢視「鄭習會」大陸企圖與真心

鄭麗文明赴中　國安局最新報告示警：這是「促融促統」的兩手策略

生存遊戲玩家也用TAK！ 　設立指揮所建立共同作戰圖像

鄭麗文明訪中！綠委酸：可請益習近平　中國獨裁如何讓青年只剩躺平

不只共機！國安局列中共對台複合式威脅　疑藉科研船偵測重要海域

4-9月電價「不調整」、汽柴油本週不漲　瓦斯、天然氣4月也不變

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

黑貓長大還想塞小紙箱　整隻倒頭栽出不來XD

「費嫂」Hanna甜喊「老公我愛你」　緊盯Stuart近況樂見手感火燙

「費嫂」小龍女初體驗　賽前後台練應援超認真！

AKMU秀賢陷低潮「感覺沒未來」 　燦赫邀同居：希望她再次綻放

新北驚傳房屋坍塌！屋頂瓦片陷落...1住戶遭壓受困待援

回應昔日性騷爭議！陳柏惟：當時道歉非承認指控　而是公眾人物責任

柯文哲掃光小菜挨批沒家教　蔡壁如認：他真的比較不周到

學者：和陸、友美不是二選一　該給鄭麗文兼容共榮「和平論」機會

鄭麗文明率團訪中　國民黨：這一次讓我們為了和平站出來

國安官員拋2觀察、3指標　檢視「鄭習會」大陸企圖與真心

鄭麗文明赴中　國安局最新報告示警：這是「促融促統」的兩手策略

生存遊戲玩家也用TAK！ 　設立指揮所建立共同作戰圖像

鄭麗文明訪中！綠委酸：可請益習近平　中國獨裁如何讓青年只剩躺平

不只共機！國安局列中共對台複合式威脅　疑藉科研船偵測重要海域

4-9月電價「不調整」、汽柴油本週不漲　瓦斯、天然氣4月也不變

快訊／王柏融睽違2885天單場雙響　第二轟卻疑擊中右外野球迷濺血

荷莫茲海峽拼解封！油價回跌　日韓股收小紅

伊朗稱：成功轟炸「美軍駐科威特部隊」！　無人機襲擊彈藥庫

不尋常！北京「大規模管制空域40天」　專家剖析背後盤算

伊朗軍方高層又遭斬！情報首長「做不到1年」慘死　死於美以攻擊

快訊／國1嘉義段「拖板車衝出邊坡」　清明收假車潮回堵7km

林業署獎勵造林辦法修訂...每公頃最高可領60萬　受理申請至4/30

「那天爆掉」硬上前女友閨蜜害她遭網暴　惡男判3年7月

回應昔日性騷爭議！陳柏惟：當時道歉非承認指控　而是公眾人物責任

跟著日劇《孤獨的美食家》去旅行！開箱東京隱藏版貴州料理

【這舌頭沒在開玩笑】台灣山羌竟然能舔到眼睛！原來是愛乾淨的好寶寶～

政治熱門新聞

「女戰神」比沈伯洋更適合選台北市長？　網一面倒讚同

幕後／現役國軍20人不敵4名生存遊戲玩家　夜戰個裝嚴重落後民間

民眾黨內鬥升級！李貞秀罵高虹安罪人、罪無可赦　對話截圖曝光

鄭習會前夕　WSJ：中國罕見劃設大範圍、無限高飛航限制區達40天

媒體人：藍營彰化無預警跳過謝衣鳯　鄭麗文恐是2026選戰最大破口

為何兩蔣遲不下葬？　陳水扁：姓章改姓蔣的蔣孝嚴反對

蔣萬安最新民調高達69.1%　醫療、環保、運動風氣滿意度全破7成

鄭麗文4/7訪陸行程曝　傳鄭習會10日登場

分析／蘇巧慧空戰奪先機　用皮克敏、水獺媽媽打入年輕族群

律師大讚魏平政鐵面無私　藍營徵召選彰化「能給地方帶來新氣象」

前綠委挺沈伯洋選北市　「明明站歷史勝利一邊！卻瀰漫失敗主義」

鄭麗文明訪中　學者：「和平牌」發酵就有機會反轉2028戰場

觀察／蔡英文「爬山政治學」開課　為賴分憂不搶C位的輔選太陽

力挺「政壇小獅王」沈伯洋選北市　謝志偉開嗆：黑他註定沒好運

更多熱門

相關新聞

鄭習會前夕　WSJ：中國罕見劃設大範圍、無限高飛航限制區達40天

鄭習會前夕　WSJ：中國罕見劃設大範圍、無限高飛航限制區達40天

國民黨主席鄭麗文明天（7日）將啟程訪問中國大陸，預計10日與中共中央總書記習近平展開「鄭習會」。不過，在此之前，華爾街日報6日指出，中國採取了不尋常的舉措，在沒有提供任何說明下，將大片近海空域劃設爲保留區，保留空域也沒有設定垂直高度上線，標示為地面到無限高，且時程長達40天，本次發布的警告根過去通知中國軍事演習的警告類似，只是演習通常天數不會這麼長。

鄭麗文4/7訪陸行程曝　傳鄭習會10日登場

鄭麗文4/7訪陸行程曝　傳鄭習會10日登場

質疑綠為選舉才重啟核電　廖偉翔：龔明鑫說法證明反核根本性錯誤

質疑綠為選舉才重啟核電　廖偉翔：龔明鑫說法證明反核根本性錯誤

張榮恭：鄭麗文訪陸「邀請模式比照連胡會」

張榮恭：鄭麗文訪陸「邀請模式比照連胡會」

媒體人：藍營彰化無預警跳過謝衣鳯　鄭麗文恐是2026選戰最大破口

媒體人：藍營彰化無預警跳過謝衣鳯　鄭麗文恐是2026選戰最大破口

關鍵字：

鄭麗文習近平鄭習會民進黨團莊瑞雄賴清德陳培瑜

讀者迴響

熱門新聞

掃墓驚見《情深深雨濛濛》男星墓碑！ 早已離世15年

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

高雄春捲案134人中毒！攤商遭罰36萬

快訊／大雷雨來了！　轟2縣市

春捲中毒67人　業者拒停業：查錯誰賠

「女戰神」比沈伯洋更適合選台北市長？　網一面倒讚同

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

即／高雄春捲中毒擴大！通報人數飆至67人

打不到蚊子　他大推1秘訣：擊中率100%

新北聯結車失控暴衝撞行人　軀幹斷裂臟器外露亡

金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」本人自嘲：壓壓驚

開除濕機「人不能在同空間？」　台電解答

《古惑仔》軍師陳耀猝逝「醉酒摔傷腦出血不治」

即／新光三越南西店　運動品牌21歲男員工墜樓亡

桃園火舞表演出意外　女演員滑倒遭烈焰纏身

更多

最夯影音

更多
Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷
「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面