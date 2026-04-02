春遊小資當道　台中福華旅展祭22折住宿搶客

▲台中福華大飯店推出春季旅展優惠，吸引小資族群搶購。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

隨著春暖花開、旅遊市場進入旺季，「小資春遊」與「精打細算」成為消費主流。看準民眾對高CP值行程的需求，台中福華大飯店推出「2026春季旅展」線上優惠，即日起至6月30日止，主打住宿券、餐券與聯合通用券三大商品，以最低22折住宿、餐券約7折的價格，搶攻春季旅遊與餐飲市場。

台中福華大飯店行銷公關企劃部協理簡若卿表示，近年旅展票券銷售趨勢明顯轉向「通用型票券」，消費者更重視彈性與實用性，能依需求自由運用於住宿或餐飲，因此本次主打「住宿餐飲聯合通用券」，每套售價7,000元，內含14張500元面額券，可折抵館內住宿與餐飲消費，並加碼贈送3,000元餐飲券，整體折扣相當於約7折，提升消費誘因。

在餐飲票券方面，飯店同步推出鎖定聚餐市場的烤鴨即享券，主打中式料理經典「一鴨三吃」。消費者可兌換館內人氣餐廳的招牌烤鴨料理，不僅適合家庭聚會，也符合近年餐飲市場重視「分享型餐桌」的消費趨勢，在價格與品質之間取得平衡。

住宿票券則是本次旅展折扣最具話題的商品，推出「高級單床房雙人平日不含早住宿券」三張組合，優惠價7,599元，較原價大幅下修至約22折，平均每人每晚約1,266元，鎖定平日出遊、小旅行與小資族群。業者指出，此類高折扣住宿方案，近年已成為旅展吸客關鍵，也反映國旅市場逐漸朝「價格導向」與「分流旅遊」發展。

觀察整體市場，從通用票券、餐飲優惠到高折扣住宿，顯示旅展型態已由單一產品轉向多元整合，結合旅遊與餐飲體驗，滿足不同族群需求。簡若卿表示，透過票券彈性設計，無論是家庭出遊、好友聚餐或情侶約會，都能自由規劃時間與預算，提升使用便利性。

在春季旅遊與清明連假帶動下，業者預期將掀起一波消費熱潮。從「廉價不等於廉質」的產品設計，到結合餐飲與住宿的整體體驗，飯店業者正以更靈活的策略回應市場，讓民眾在春遊時節，也能以相對親民的價格，享受品質兼具的旅遊生活。

▲飯店推出烤鴨餐券，主打家庭聚餐市場。（圖／記者游瓊華翻攝）