高雄議會財產申報！　2美女議員斥資千萬日本置產、買西雅圖豪宅

▲國民黨高雄市議員陳美雅。（圖／記者賴文萱翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

監察院今（2日）公布最新一期財產申報，包含高雄市議會議員，民進黨議員陳明澤身家粗估上億；國民黨議員白喬茵揹債7771萬用於購置不動產、議員邱于軒名下103筆土地最多，此外，國民黨議員陳麗娜去年以1892萬價格購入美國西雅圖一處豪宅，而同黨議員陳美雅相當特別，除高雄、屏東房地外，還斥資千萬在日本埼玉縣、熊本縣置產。

根據財產申報，國民黨議員白喬茵與其配偶林育銘申報4筆土地、5筆建物，位於屏東、高雄等地，其中在高雄鼓山區房地取得價額約4812萬，還有1輛42萬元的國瑞汽車、1輛148萬的保時捷，存款574萬2748元、美債總價額117萬8846元，21筆保險、事業投資建設、貿易公司2130萬元，也揹債7771萬1059元用於購置不動產。

國民黨議員李眉蓁名下12筆土地、8筆建物皆位於高雄，1輛MINI、1輛200萬的LAND ROVER、1輛132萬的Tesla，存款923萬3029元，股票總價額561萬5620元（以每股票面價額10元計）、21筆保險，另有債務8726萬7294元用於周轉金、購置不動產。

民進黨議員李喬如名下無任何不動產，1輛92萬元的ZSG10L，存款4620萬6588元。

國民黨議員邱于軒名下103筆土地、3筆建物位於台南、高雄，1輛現代 porter、1輛121萬的三菱汽車、1輛125萬的中華汽車，存款334萬6939元，股票總價額26萬8470元（以每股票面價額10元計）、1支22萬元的手錶、8筆保險，事業投資建設、建材、食品公司共5310萬元，也揹債4502萬9314元。

民進黨議員陳明澤名下39筆土地、4筆建物位於高雄，現金1645萬、存款3023萬1739，期貨權益總值148萬7259元、10筆保險，債權5300萬元，也有債務6526萬0178元用於周轉、購置不動產，身家粗估上億。

國民黨議員陳美雅名下8筆土地、6筆建物，除在高雄、屏東的房地外，陳美雅還花費千萬在日本埼玉縣、熊本縣置產，存款122萬3586元，股票總價額199萬5750元（以每股票面價額10元計）、基金受益憑證42萬850元，1筆保險，另有債務2224萬1834元用於房地合購貸款。

國民黨議員陳麗娜名下1筆土地、5筆建物，位於高雄小港，去年還以1892萬價格購入美國西雅圖一處豪宅，1輛SKODA汽車，存款985萬5294元、股票總價額55萬8800元（以每股票面價額10元計）、9筆保險，債務91萬8748元，較上次申報大幅減少。