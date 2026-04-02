高雄議會2涉貪議員財力驚人　前議長揹債破31億、黃紹庭加州置產

▲高市前議長曾麗燕。（圖／記者吳世龍攝）



記者杜冠霖／台北報導

監察院今（2日）公布最新一期財產申報，包含高雄市議會議員，民進黨籍議長康裕成名下69筆土地，另有債務3288萬用於周轉金、購置不動產；涉貪助理費被判刑2年的國民黨議員黃紹庭砸2100萬元於美國加州置產，債務高達1億2426萬，較上次申報不減反增；同樣涉助理費案遭判刑12年的國民黨籍前議長曾麗燕財力驚人，多筆股票總價額破7億，投資開發公司，債務破31億，全都用於保證債務。

根據財產申報，民進黨籍高雄市議長康裕成名下69筆土地、7筆建物，位於高雄、桃園一帶，1輛國瑞汽車、現金165萬、存款254萬5977元，有價證券84萬8000元，還有申報手表、皮包、南洋珍珠項鍊等共75萬元、7筆保險，債權300萬，另有債務3288萬8457元用於周轉金、購置不動產。

國民黨議員黃紹庭涉貪助理費1455萬，認罪後一審判刑2年。根據廉政公報，黃紹庭名下7筆土地、5筆建物，特別的是他砸2100萬元於美國加州置產，還有1輛TOYOTA汽車、存款161萬6176 元、股票總價額68萬1688元（以每股票面價額10元計），投資冠瀛國際有限公司50萬元，債務高達1億2426萬2167元用於購屋、周轉，較上次申報不減反增。

國民黨議員曾麗燕曾任議長，涉貪助理費1053萬6474元，2審判刑12年。根據最新一期廉政公報，曾麗燕名下3筆土地皆位於高雄，存款73萬2019元，多筆股票總價額7億2114萬5370元（以每股票面價額10元計），主力都在同樣國民黨出身的丈夫林宏宗宏總建商集團。

曾麗燕還有12筆保險、債權1億5835萬1676元、事業投資7800萬780元，包含多家開發公司，最驚人的是債務高達31億8634萬4272元，全都用於保證債務。