前助理涉入共諜案　鍾佩玲：處理地方陳情、未涉機密

▲北市議員鍾佩玲。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

朱政騏涉嫌在2022年擔任當時立委何志偉的助理時，偷拍工作上取得的機密文件，以手機傳送給中國統戰單位外圍組織，事後取人民幣2萬元，台北地檢署2日依違反《國安法》洩密罪嫌將朱政騏提起公訴，並具體求處5年以上有期徒刑。而朱也曾擔任議員鍾佩玲助理。對此，鍾佩玲回應，朱政騏於本團隊服務期間，職務僅為協助處理地方陳情，未曾接觸或處理任何機密文件，國安沒有模糊空間，尊重司法也支持從嚴究責，絕不容許傷害國家利益的行為。

朱政騏涉嫌違反《國家安全法》，利用過去擔任助理期間接觸之機敏資料，對外洩漏並涉及中國統戰單位一案，鍾佩玲表示，對於曾一同為民服務的夥伴，竟涉嫌為個人利益出賣國家機密，本人深感遺憾，亦予以嚴正譴責。

鍾佩玲指出，針對報導中提及本人過去辦公室任用關係：朱政騏於本團隊服務期間，職務僅為協助處理地方陳情、會勘相關事務，未曾授權接觸、調閱或處理任何機密文件，亦不涉及相關業務。

鍾佩玲強調，國家安全沒有模糊空間，任何人只要涉及洩密、危害國安，不論其過去身分、政黨背景，都應接受最嚴格的法律檢驗。本案已由檢調依法偵辦並提起公訴，本人尊重司法，也支持從嚴究責，絕不容許任何傷害國家利益的行為。