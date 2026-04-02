中東衝突未解衝擊民生經濟　行政院拋7主軸、目標全年CPI不高於2%

▲行政院副院長鄭麗君出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

中東衝突持續升溫，行政院今（2日）院會後記者會由副院長鄭麗君召開，除說明戰事爆發月餘以來政府的作為外，也宣布後續的7個因應主軸，包括保護國人及僑民安全、穩定能源供應、穩定民生物價、穩定市場秩序、穩定金融及股匯市等。鄭麗君指出，每週一的專案會議、每週的物價會議、每天的能源應變會議，在中東衝突期間會持續運作，即使中東戰事結束，也會持續運作，直到整個民生經濟秩序恢復穩定為止。

鄭麗君說，美伊戰爭2月底爆發以來，行政院與各部會緊盯情勢發展，也提出多項因應措施，希望減緩中東衝突對國內民生經濟的影響。卓院長每週一召開「因應中東衝突民生安定專案會議」，從戰事爆發以來持續進行會議，院長也親自盤點各項重要能源、民生物資衝擊，確保供應，並滾動指示各部會提出必要因應措施。

鄭麗君提到，也將原來每季一次的穩定物價小組會議改為每週定期召開，強化各項作為，維護市場秩序、守護消費者權益。經濟部也每天召開因應中東情勢能源應變會議，調度能源供給，每週五，行政院三長也會跟經濟部會商油價訂定，由經濟部在禮拜六提前預報下一週油價調整。

鄭麗君說明，法務部也有物價聯合稽查小組機制，已召開多次會議，近日也展開具體稽查行動，希望杜絕非法囤積跟哄抬的情事。

鄭麗君指出，因應中東情勢有7個因應主軸，包括保護國人及僑民安全、穩定能源供應、穩定民生物價、穩定供應鏈運作、穩定市場秩序、穩定金融及股匯市、中央地方協力合作等。

鄭麗君表示，截至4月1日，已協助5289位國人自中東地區返國，駐外館處將持續協助確保每位在中東國人平安返國。同時也調整旅遊燈號，非必要暫勿前往；外交部也在機場提供旅行過境關懷卡，務必登入旅外國人的頁面，必要時駐外館著可以跟國人聯絡提供協助。

中油存量高於法定規定的90天以上，原油增購美國等地現貨，3到6月共8船受影響，目前已增購4船；此外，4船也改由紅海出口，到6月20日前安全存量無虞。輕油部分，4月安排中油2船，台塑化7船，確保料源供應無虞。液化天然氣（LNG）部分，存量也高於法定的11天，3到5月已完成船期調度，6月已採購10船，尚須5船持續努力中。

在穩定能源價格方面，經濟部因應本次中東情勢，針對國內汽、柴油售價的擬訂，除責成中油公司維持亞鄰最低價外，亦啟動專案平穩機制，吸收至少60%售價漲幅，以降低國際油氣價格對國內物價之影響與衝擊。

另外，為配合穩定物價政策，目前中油公司已宣布4月份桶裝瓦斯、民生用天然氣不調漲；同時，為利民生物價穩定及產業競爭力，經濟部電價審議會亦決議電價「凍漲」，半年不調整。

而各界關注石化原料與塑膠製品的供應，經濟部表示，將由中央、地方、生產端、通路端協力合作，上游廠商擴大生產，足量供應內需；下游廠商做好增產準備，優先提供生產原料；零售通路穩定供貨，調度供應市場商圈；建立通報網掌握訊息，提供專線媒合供料；中央地方通力合作，共同解決缺料缺貨。

另外，為防堵不肖業者藉機囤貨、哄抬價格，法務部於3月3日起，陸續召開跨部會「物價聯合稽查小組會議」，深入盤點各類民生物資價量變化。對於任何藉機破壞市場秩序的不肖業者，政府絕對採取零容忍態度，必將嚴查速辦。期待業者恪遵法規，善盡社會責任。

最後，鄭麗君說，政府會持續監控、預判情勢，目前為止，主計總處也分析，預估3月消費者物價指數（CPI）漲幅會低於1.5%，這季的漲幅應也會低於1.5%，仍然要力求全年漲幅不高於2%的目標。

鄭麗君說，國人安全返抵國門，能源供應確保6月沒有問題，後續會有更多元的來源；能源價格會確保緩漲，不至於對物價產生過度的衝擊，現在最要關切的，是民生、各種產業、供應鏈的穩定生產跟供應，會透過經濟部的供應鏈調控平台、各部會物價通報系統、法務部物價聯合稽查小組，全力穩定供應。

鄭麗君指出，每週一的專案會議、每週的物價會議、每天的能源應變會議，在中東衝突期間會持續運作，即使中東戰事結束，也會持續運作，直到整個民生經濟秩序恢復穩定為止。