50嵐「神秘黑金圍裙」內幕曝光！全台僅20人　前員工：超難考

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

連鎖手搖飲霸主「50嵐」多年來地位屹立不搖，即便新品牌層出不窮，仍擁有一票死忠粉絲。近日，門市中穿著金邊黑色圍裙的隱藏人物「金吧檯手」，在社群平台上引發熱議，其嚴苛的考核制度更讓網友驚嘆，「原來一杯平價奶茶背後，竟藏著如此深奧的職人精神！」

50嵐隱藏版「黑金圍裙」 全台北僅20人能穿

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根據網友在Threads與Dcard的分享，這套「金吧檯手」制度是大台北地區50嵐的專屬內部認證，門檻極高。參與者必須待滿1年才有報考資格，且需通過嚴格的筆試與術科考核，每半年還要重新檢定一次；最殘酷的是，名額僅限全台北前20名。

據悉，50嵐對配方準確度要求高達0.3公克，手感稍有誤差便會與金邊圍裙擦身而過。

飲料界精算師！網友實測：口感真的比較「平衡」

曾喝過金吧檯手調製飲料的網友表示，第一口雖然感覺平凡，但越喝越覺得味道極度平衡，「是喝過數一數二厲害的平價手搖」、「我覺得真的有差，尤其是含奶類的特別順口」、「這根本是飲料界的精算師」。

不過，也有不少人驚訝直呼，「非台北人第一次聽說，感覺很有趣」、「第一次聽說有金邊圍裙，超酷」、「想知道其他分店的金吧在哪」、「薪水有比較高嗎？」。

前金吧檯手曝備考心路：泡每一杯都上秤、比期末考還拚

貼文也意外釣出前50嵐金吧檯手經驗談。她透露，當時為了考試，上班泡的每一杯飲料都會精準上秤，下班甚至會用剩下的茶湯反覆練習手感，「薪水部分，我個人當年是覺得差別幅度沒很多啦，都照年資和過檢定調整，比較是一種榮譽感。不過當初真的有滿多客人會指定金吧檯手泡飲料，也有常客跟我說我泡的真的有比較好喝。」

內行點出美味關鍵：搖動手法影響茶味

曾從事飲料業的網友就直言，不同人搖出來的差別確實很大，若新人「往死裡搖」導致冰塊過度融化，茶味就會變淡；而金吧檯手則能精準控制奶精、梅精的滴數與搖盪力道。

另外，根據網友分享，包括士林文林店、東門站、善導寺站周邊分店，都有機會捕獲這些神祕的「手搖大師」。

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