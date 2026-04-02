　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

50嵐「神秘黑金圍裙」內幕曝光！全台僅20人　前員工：超難考

▲▼ 50嵐,手搖飲,飲料店。（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

連鎖手搖飲霸主「50嵐」多年來地位屹立不搖，即便新品牌層出不窮，仍擁有一票死忠粉絲。近日，門市中穿著金邊黑色圍裙的隱藏人物「金吧檯手」，在社群平台上引發熱議，其嚴苛的考核制度更讓網友驚嘆，「原來一杯平價奶茶背後，竟藏著如此深奧的職人精神！」

50嵐隱藏版「黑金圍裙」　全台北僅20人能穿

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據網友在Threads與Dcard的分享，這套「金吧檯手」制度是大台北地區50嵐的專屬內部認證，門檻極高。參與者必須待滿1年才有報考資格，且需通過嚴格的筆試與術科考核，每半年還要重新檢定一次；最殘酷的是，名額僅限全台北前20名。

據悉，50嵐對配方準確度要求高達0.3公克，手感稍有誤差便會與金邊圍裙擦身而過。

飲料界精算師！網友實測：口感真的比較「平衡」

曾喝過金吧檯手調製飲料的網友表示，第一口雖然感覺平凡，但越喝越覺得味道極度平衡，「是喝過數一數二厲害的平價手搖」、「我覺得真的有差，尤其是含奶類的特別順口」、「這根本是飲料界的精算師」。

不過，也有不少人驚訝直呼，「非台北人第一次聽說，感覺很有趣」、「第一次聽說有金邊圍裙，超酷」、「想知道其他分店的金吧在哪」、「薪水有比較高嗎？」。

前金吧檯手曝備考心路：泡每一杯都上秤、比期末考還拚

貼文也意外釣出前50嵐金吧檯手經驗談。她透露，當時為了考試，上班泡的每一杯飲料都會精準上秤，下班甚至會用剩下的茶湯反覆練習手感，「薪水部分，我個人當年是覺得差別幅度沒很多啦，都照年資和過檢定調整，比較是一種榮譽感。不過當初真的有滿多客人會指定金吧檯手泡飲料，也有常客跟我說我泡的真的有比較好喝。」

內行點出美味關鍵：搖動手法影響茶味

曾從事飲料業的網友就直言，不同人搖出來的差別確實很大，若新人「往死裡搖」導致冰塊過度融化，茶味就會變淡；而金吧檯手則能精準控制奶精、梅精的滴數與搖盪力道。

另外，根據網友分享，包括士林文林店、東門站、善導寺站周邊分店，都有機會捕獲這些神祕的「手搖大師」。

►4／7燃油附加費漲！一家四口飛日本　達人一算驚呆「像愚人節玩笑」
►檢察官挨轟！柯文哲當庭「燦笑狂揮小拳拳」　律師急阻止
►外送員慘死「遭疑生前比中指」　消防粉專揭2細節：像最後求救

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
298 1 2017 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台中15歲少年停車場毆打爸媽、弟弟
快訊／澎湖縣長陳光復醒了！
高雄又有老店爆「臭酸春捲」！　業者喊冤
合作過的「3位外國YTR都翻車」！粉絲心疼HOOK：感覺當初
快訊／春捲釀134人中毒　檢方出手直奔正義市場
荷莫茲海峽重開？美伊收到停火提案　可能6日生效

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北市春捲又大又便宜「吃完就拉肚子」　律師不敢再吃：危險食物

傑昇通信慶40週年！名字有「這9字」送1490元防撞貼　同音也可以

臉書、Threads詐騙飆增！政院示警：見「金流認證失敗」立即停手

世界動物衛生組織核准　台灣從非洲豬瘟疫區除名

合作過的「3位外國YTR都翻車」！粉絲心疼HOOK：感覺當初蠻委屈

4星座「週三暴雨來了」！雙子、處女心好累　最新一週運勢曝

高雄「恐龍酷樂園」單日湧28萬人次！塞爆衛武營　誇張人海照曝

火舞舞者「著火沒人救」！消防粉專列3點轟：系統性的失敗

公婆「咬碎食物再餵孩」　小姑1句更無知！醫警告：恐染5疾病

郭台銘野生現蹤！戴「中華隊」球帽吃壽喜燒　親切與店家合照

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

黑貓長大還想塞小紙箱　整隻倒頭栽出不來XD

「費嫂」Hanna甜喊「老公我愛你」　緊盯Stuart近況樂見手感火燙

「費嫂」小龍女初體驗　賽前後台練應援超認真！

AKMU秀賢陷低潮「感覺沒未來」 　燦赫邀同居：希望她再次綻放

新北驚傳房屋坍塌！屋頂瓦片陷落...1住戶遭壓受困待援

北市春捲又大又便宜「吃完就拉肚子」　律師不敢再吃：危險食物

傑昇通信慶40週年！名字有「這9字」送1490元防撞貼　同音也可以

臉書、Threads詐騙飆增！政院示警：見「金流認證失敗」立即停手

世界動物衛生組織核准　台灣從非洲豬瘟疫區除名

合作過的「3位外國YTR都翻車」！粉絲心疼HOOK：感覺當初蠻委屈

4星座「週三暴雨來了」！雙子、處女心好累　最新一週運勢曝

高雄「恐龍酷樂園」單日湧28萬人次！塞爆衛武營　誇張人海照曝

火舞舞者「著火沒人救」！消防粉專列3點轟：系統性的失敗

公婆「咬碎食物再餵孩」　小姑1句更無知！醫警告：恐染5疾病

郭台銘野生現蹤！戴「中華隊」球帽吃壽喜燒　親切與店家合照

荷莫茲海峽拼解封！油價回跌　日韓股收小紅

伊朗稱：成功轟炸「美軍駐科威特部隊」！　無人機襲擊彈藥庫

不尋常！北京「大規模管制空域40天」　專家剖析背後盤算

伊朗軍方高層又遭斬！情報首長「做不到1年」慘死　死於美以攻擊

快訊／國1嘉義段「拖板車衝出邊坡」　清明收假車潮回堵7km

林業署獎勵造林辦法修訂...每公頃最高可領60萬　受理申請至4/30

「那天爆掉」硬上前女友閨蜜害她遭網暴　惡男判3年7月

回應昔日性騷爭議！陳柏惟：當時道歉非承認指控　而是公眾人物責任

跟著日劇《孤獨的美食家》去旅行！開箱東京隱藏版貴州料理

安平觀音亭觀世音菩薩佛辰日　275桌平安宴逾2千人祝壽

【家人開心就夠了】媽媽穿恐龍裝牽2汪接放學！女兒見面給擁抱敲幸福

生活熱門新聞

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

快訊／大雷雨來了！　轟2縣市

即／高雄春捲中毒擴大！通報人數飆至67人

打不到蚊子　他大推1秘訣：擊中率100%

尋獲失蹤47天山友　跑山獸索費遭批！律師挺

結帳「都會被問1句」客超不爽！店員吐內幕

快訊／強對流！　大雷雨擴4縣市

「誤信人造雨」喊國賠！正妹司機致歉

高雄春捲67人中毒　營養師揭「2高風險食材」易成中毒來源

今「觀音生」！　菩薩加持3生肖發大財

高雄春捲67人中毒　業者嗆「查錯誰賠？」網友怒了

他曝LINE「1功能」超少人用　對方感動：你是第一個

跑山獸收費被轟　本人回應了

合作過的「3位外國YTR都翻車」！粉絲心疼HOOK

更多熱門

相關新聞

北市營養午餐免費還升級　鬼頭刀、九孔也入菜

北市營養午餐免費還升級　鬼頭刀、九孔也入菜

北市長蔣萬安一月宣布營養午餐免費後，新北市長侯友宜昨跟進，嘉義市長黃敏惠今也宣布跟進，全台22縣市營養午餐都免費。蔣萬安今（2日）說明具體政策內容，不只免費還升級，補助標準是六都最高，以國小每餐87元、國中92元，未來每週會有一次吃到「精選餐」，也就是完整的肉排，包含去骨雞腿排、豬排、魚排等，且每兩週能吃到一次本土漁產，菜單有鬼頭刀、小卷、九孔上桌，預計讓家長每年減少1萬支出。

藍松山信義、士林北投議員初選採「全民調」

藍松山信義、士林北投議員初選採「全民調」

將脫黨參選？　賴苡任這樣說

將脫黨參選？　賴苡任這樣說

柯志恩昔日最強戰友是「他」　讚陳冠安跑港湖已經瘦一圈

柯志恩昔日最強戰友是「他」　讚陳冠安跑港湖已經瘦一圈

再睡5分鐘「茶泡飯奶蓋」愚人節開賣　可不可推5元國王奶茶

再睡5分鐘「茶泡飯奶蓋」愚人節開賣　可不可推5元國王奶茶

關鍵字：

50嵐金吧檯手手搖飲職人精神台北

讀者迴響

熱門新聞

掃墓驚見《情深深雨濛濛》男星墓碑！ 早已離世15年

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

高雄春捲案134人中毒！攤商遭罰36萬

快訊／大雷雨來了！　轟2縣市

春捲中毒67人　業者拒停業：查錯誰賠

「女戰神」比沈伯洋更適合選台北市長？　網一面倒讚同

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

即／高雄春捲中毒擴大！通報人數飆至67人

打不到蚊子　他大推1秘訣：擊中率100%

新北聯結車失控暴衝撞行人　軀幹斷裂臟器外露亡

金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」本人自嘲：壓壓驚

開除濕機「人不能在同空間？」　台電解答

《古惑仔》軍師陳耀猝逝「醉酒摔傷腦出血不治」

即／新光三越南西店　運動品牌21歲男員工墜樓亡

桃園火舞表演出意外　女演員滑倒遭烈焰纏身

更多

最夯影音

更多
Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷
「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面